Verso Napoli-Frosinone, aggiornamento sugli infortuni: recuperano in due

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Frosinone, la squadra di Eusebio Di Francesco potrà contare su due fondamentali recuperi.

Ultime sette giornate di campionato per la Serie A, che stabiliranno i verdetti di questa stagione 2023/24. Il Napoli campione d’Italia uscente è forse stata la grande delusione dell’annata, la squadra adesso allenata da mister Francesco Calzona – dopo il successo per 2-4 con il Monza – ha riacceso una flebile fiamma di speranza per la qualificazione alla prossima Champions League, ma l’impresa resta complicatissima. Più alla portata le qualificazioni all’Europa League o alla Conference League. Per farlo, però, per il Napoli sarà fondamentale ottenere il massimo possibile da queste ultime gare di campionato, a partire dalla prossima contro il Frosinone.

Gli azzurri affronteranno i ciociari in un match delicatissimo domenica alle ore 12:30 allo stadio Maradona. Da un lato il Napoli, che come detto insegue in maniera disperata la qualificazione alle competizioni europee; dall’altro lato il Frosinone di Eusebio Di Francesco, che ha condotto un girone d’andata eccezionale, salvo frenare bruscamente nel girone di ritorno. Tanto da occupare il terzultimo posto della classifica di Serie A, ovvero l’ultimo che decreta la retrocessione in Serie B. Vien da sé comprendere come la gara di domenica al Maradona non potrà essere giocata sotto ritmo da nessuna delle due squadre.

Lirola e Harroui tornano in gruppo, saranno disponibile per la sfida tra Napoli e Frosinone

A tal proposito arrivano importanti novità proprio da Frosinone. La squadra di mister Di Francesco, per la delicata gara di Fuorigrotta, ha recuperato ben due calciatori che potranno dare una grande mano alla squadra.

Come si legge sul sito ufficiale del Frosinone, infatti, il terzino Pol Lirola e il centrocampista Abdou Harroui, hanno pienamente recuperato dai rispettivi problemi fisici. Entrambi hanno svolto l’intera seduta di allenamento odierna, ciò vuol dire che saranno disponibili per la gara contro il Napoli. Fermo ai box, così come la scorsa settimana – invece, Ilario Monterisi che ha svolto lavoro personalizzato.

Dall’altra parte anche mister Calzona deve fare la conta con i problemi derivati dagli infortuni. Mathias Olivera è fermo dopo l’infortunio avvenuto durante la gara con il Monza, per lui si prospetta uno stop di 15-20 giorni. In giornata altri due calciatori azzurri – come riferito dalla SSC Napoli dal report allenamento dal Training Center di Castel Volturno – hanno svolto lavoro personalizzato in palestra: si tratta di Juan Jesus e Politano, per entrambi andranno valutate le condizioni nei prossimi giorni. Ricordando che in attacco il Napoli dovrà fare a meno di Ngonge, squalificato per un turno.