Infortunio Olivera, sarà out nel big match contro la Roma? I tempi di recupero

L’infortunio di Mathias Olivera preoccupa il Napoli: dopo gli esami strumentali sono stati definiti i tempi di recupero.

Il Napoli è reduce dalla bella vittoria contro il Monza all’U-Power Stadium. Dopo un primo tempo a livello della stagione che gli azzurri stanno portando a termine, i ragazzi di Calzona hanno giocato una seconda frazione di gioco da grandissima squadra e si è regalata tre punti fondamentali in chiave qualificazione europea.

Il Napoli, infatti, non vuole assolutamente porre fine ad una striscia di ben 14 partecipazioni consecutive alle competizioni europee. La Champions League appare solo un miraggio al momento, ma la lotta per un posto in Europa League è serrata e il Napoli vuole rispondere presente.

Per farlo ci sarà bisogno di un grande finale di stagione e tutto inizierà dalla gara contro il Frosinone. Domenica, infatti, nel lunch match del 32° turno di Serie A, gli azzurri ospiteranno i ciociari allo Stadio Maradona. L’obiettivo è vendicare l’umiliante eliminazione dalla Coppa Italia. Calzona, però, dovrà fare a meno di Mathias Olivera, infortunatosi proprio contro il Monza.

Infortunio Olivera: svelati i tempi di recupero

Mathias Olivera, terzino uruguaiano del Napoli, è stato costretto ad uscire anticipatamente dal campo nel corso della sfida contro il Monza. Per lui si è trattato di un problema di natura muscolare.

Dopo il match contro i brianzoli, il Napoli ha effettuato gli esami strumentali del caso che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra.

Calzona, dunque, non potrà fare affidamento sul suo terzino e la preoccupazione sale in vista del big match contro la Roma del prossimo 28 aprile.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, però, ha rivelato la prognosi di Mathias Olivera e quali partite sarà costretto a saltare il numero 17 azzurro. Per questo tipo di infortuni, infatti, è previsto uno stop di almeno 15-20 giorni. Olivera, dunque, salterà sicuramente la sfida contro il Frosinone e anche quella contro l’Empoli. L’obiettivo del Napoli, poi, è quello di recuperarlo proprio per il match contro la Roma.

Nel frattempo, Mario Rui avrà l’occasione di giocare con maggiore continuità, dato che in questa stagione c’è stata maggiore staffetta tra i due e che quando Olivera è rimasto ai box per l’infortunio al ginocchio, anche il portoghese era infortunato. Mazzarri si trovò in totale emergenza sulla fascia e in più di un occasione fu costretto ad adattare Natan sulla fascia sinistra.