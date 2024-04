Serie A, l’annuncio è ufficiale: accadrà durante Napoli-Frosinone

Decisione dell’ultim’ora da parte della FIGC, c’è l’annuncio ufficiale che riguarda anche la gara tra Napoli e Frosinone allo stadio Maradona.

Manca sempre meno al termine della stagione e al campionato di Serie A. Il torneo ha ancora sette atti da decretare, con tutti i verdetti da stabilire. Anche il Napoli proverà a fare il massimo possibile per conquistare una qualificazione alle competizioni europee della prossima stagione. Complicato raggiungere la Champions League, anche se dovesse bastare il quinto posto. Bologna, Roma e Atalanta sembrano troppo lontane, ma chiaramente gli azzurri non possono mollare finché l’aritmetica darà una speranza.

La squadra di mister Calzona sa benissimo di essere condannata alla vittoria, a partire sin dal prossimo match, quello delle ore 12:30 di domenica allo stadio Maradona contro il Frosinone. La gara è complicata vista anche la posizione di classifica dei ciociari, attualmente terzultimi e dunque in piena posizione da retrocessione in Serie B. La sfida sarà comunque avvolta da un alone di tristezza dovute alle notizie di cronaca che stanno giungendo negli ultimi minuti dalla provincia di Bologna.

Tragedia a Bologna, esplode la turbina di una centrale idroelettrica: un minuto di silenzio disposto dalla FIGC

A Suviana, infatti, poco fa c’è stato un tragico incidente che ha mietuto delle vittime. La turbina di una centrale idroelettrica è infatti esplosa, portando a dolorose conseguenza. Stando alle notizie arrivate fin qui, infatti, ben 12 persone sarebbero rimaste coinvolte nell’incidente. In 3 hanno purtroppo perso la vita, mentre sono 5 i feriti gravi. Altre 4 persone sono attualmente disperse e i soccorsi stanno facendo il possibile per recuperarli il prima possibile.

Come sempre il mondo del calcio non resta a osservare e si stringe attorno alle famiglie delle persone coinvolte. La FIGC ha poco fa disposto che, a partire da oggi, mercoledì 10 aprile, in tutte le partite in programma fino alla fine del weekend (inclusi i posticipi del lunedì), dovrà essere osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’incidente.

Questo il comunicato diffuso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio:

In memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto presso la centrale idroelettrica di Suviana, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi.

Una vera e propria disgrazia che ovviamente coinvolge la città e la squadra del Bologna, ma in generale tutta Italia. Anche al Maradona sarà così osservato il minuto di silenzio domenica mattina, poco prima del match tra il Napoli e il Frosinone.