Mercato Napoli, il quotidiano si sbilancia: “È lui il nome caldo per gli azzurri”

Mercato Napoli, secondo La Repubblica c’è un nome particolarmente caldo in ottica Napoli in vista del prossimo calciomercato: i dettagli

In vista del prossimo mercato estivo il Napoli dovrebbe dar luogo ad una vera e propria rivoluzione. I risultati deludenti di questa stagione lasciano pensare ad un esodo in massa dell’attuale rosa, con un ricambio importante per la prossima stagione. Al momento l’unico partente certo è Zielinski, che approderà a parametro zero all’Inter campiona d’Italia, ma anche Osimhen dovrebbe lasciare gli azzurri. La sua cessione apporterebbe nelle casse del Napoli un’ingente somma di denaro.

La clausola da pagare per liberarlo dal Napoli è di 120-130 milioni di euro che, sommati all’attuale ingaggio, permettono agli azzurri di muoversi con relativa facilità per quanto riguarda un possibile sostituto. Nelle ultime settimane il nome più in voga è quello di Jonathan David, attaccante canadese del Lille. L’edizione odierna de La Repubblica rivela però un altro nome caldo per l’attacco: si tratta dell’attaccante della Nazionale italiana Mateo Retegui.

Napoli, piace Retegui per l’attacco: le ultime news di mercato

“Sul fronte acquisti è invece caldo il nome di Retegui, centravanti del Genoa”, si legge sul quotidiano. La Repubblica si sbilancia parlando quindi di “nome caldo”. C’è da capire se l’attaccante della Nazionale sia in lizza come possibile sostituto di Osimhen – e quindi si tratta di un’operazione parallela a David – oppure come possibile sostituto di Simeone, anche sul suo conto ci sono voci riguardo una possibile partenza.

In ogni caso non si tratta di un nome nuovo: già in passato Retegui è stato accostato al Napoli. La buona stagione con il Genoa ha poi contribuito ad aumentare l’interesse delle big italiane e tra queste pretendenti pare essersi iscritto con prepotenza anche il Napoli. Se il Genoa può dormire sonni tranquilli, con la zona salvezza molto distante, è anche grazie all’attaccante di origini argentine, che assieme a Gudmundsson ha formato una coppia di assoluto livello.

Come detto in precedenza, c’è da valutare con attenzione anche il futuro di Giovanni Simeone, oltre a quello dello stesso Victor Osimhen: l’attaccante argentino ha vissuto un’annata complicata, sulla falsa riga dei suoi compagni di squadra, e secondo molteplici rumors potrebbe valutare anche l’addio al termine della stagione in corso. Per questo motivo, gli azzurri potrebbero portare a segno più di un colpo per l’attacco in vista del prossimo campionato.