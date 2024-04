Italiano rompe il silenzio: “Futuro?”, la risposta non lascia dubbi

Vincenzo Italiano è sicuramente uno degli allenatori che avranno più mercato a fine stagione, anche il Napoli è fortemente interessato al tecnico.

Continuano ad esserci dubbi in merito al prossimo allenatore del Napoli, Francesco Calzona potrebbe non proseguire la sua avventura sulla panchina azzurra. Per questo motivo, il presidente Aurelio De Laurentiis sta osservando diversi allenatori che potrebbero guidare la squadra durante il prossimo campionato. Tra i nomi in lista, c’è quello dell’attuale tecnico della Fiorentina: Vincenzo Italiano.

Conferenza stampa Italiano, la risposta sulle voci di calciomercato

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Conference League contro il Viktoria Plzen per l’andata dei quarti di finale. Oltre a parlare del match, il tecnico della Viola ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alle voci che stanno circolando circa il suo futuro.

Di seguito, quanto evidenziato:

“Voci sul futuro? Personalmente non mi danno fastidio. Al momento ho la massima attenzione e concentrazione verso il mio attuale impiego con i ragazzi. Vogliamo raggiungere e rivivere le emozioni dei traguardi dello scorso anno, qualsiasi altro discorso non mi interessa ne disturba”.

L’attuale tecnico della Fiorentina ha chiaramente riferito di avere la massima attenzione verso la squadra, l’obiettivo è quello di raggiungere diversi traguardi. Al momento, le voci circa il suo futuro non rientrano nei suoi pensieri. Dunque, nemmeno Italiano sta pensando ad un possibile addio. Da quanto si evince dalle sue parole, il presente è il suo unico pensiero. Rimanere concentrato fino alla fine del campionato insieme ai suoi ragazzi, questo è quello che per adesso, conta più di qualsiasi altra cosa.

“Siamo a un mese e mezzo dalla fine, abbiamo davanti partite importanti e mi interessano solo la preparazione alle partite e il rendimento dei miei calciatori. È questo il mio unico pensiero ora”

Per il momento, è difficile pensare che Italiano possa interrompere la sua permanenza a Firenze. Inoltre, l’allenatore è chiaramente legato alla squadra e la sua voglia di guidare i giocatori verso nuovi traguardi, sta crescendo sempre di più. Bisognerà attendere quindi, la fine del campionato per avere ulteriori chiarimenti circa la situazione sul suo futuro. Soltanto in quel momento, si potranno comprendere meglio le sue intenzioni: se proseguire con la Fiorentina o andare altrove. Quindi, il suo futuro è ancora da decidere.

In ogni caso, Vincenzo Italiano rimane comunque uno dei profili osservati attentamente dal presidente Aurelio De Laurentiis. Diversi nomi sono inseriti in lista per la panchina azzurra, al primo posto rimane sempre quello di Antonio Conte. Ma anche il nome di Raffaele Palladino, attuale tecnico del Monza, non è da sottovalutare. Inoltre, è bene non escludere eventuali sorprese visti gli anni passati.