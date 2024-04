Hermoso idea a parametro zero per il Napoli, quanto ha chiesto d’ingaggio

Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale. Hermoso, in scadenza con l’Atlético, potrebbe presto diventare un obbiettivo, a patto che l’ingaggio richiesto soddisfi ADL.

Il Napoli nel corso della stagione non ha brillato per solidità difensiva: tanti, troppi i gol concessi in tutte le competizioni a cui ha preso parte la squadra partenopea. Al di là dei problemi evidenziati dal reparto nel suo complesso, sono i singoli interpreti del ruolo a non concedere garanzie. Escluso Rrahmani, gli altri difensori di ruolo in rosa non hanno saputo mantenere standard accettabili. Østigård e Natan sono sempre più lontani dalla permanenza, mentre Juan Jesus potrebbe essere riconfermato come quarto slot. Tanti, però, i nomi in lista di Aurelio De Laurentiis per rivoluzionare la difesa. Nelle ultime ore è stato infatti accostato ai campioni d’Italia uscenti Mario Hermoso, esperto difensore spagnolo dell’Atlético Madrid, in scadenza di contratto a giugno, il quale ha delle richieste ben precise riguardo l’ingaggio.

Napoli, ipotesi Hermoso per la difesa ma l’ingaggio spaventa

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Hermoso lascerà l’Atlético Madrid a parametro zero al termine della stagione. Nonostante l’attuale tecnico colchonero Simeone abbia presentato al difensore un’offerta importante, il 28enne spagnolo ha preferito declinare la proposta per un’esperienza lontano dalla Spagna. Hermoso a zero rappresenta quindi una chance per diversi club italiani, con la Juventus che si era informata prima di virare su Calafiori del Bologna.

Anche il Milan ci ha provato nelle scorse settimane, ma il contatto con l’entourage del calciatore non ha portato allo start di una trattativa. Infine, si è parlato molto di Inter e Napoli come possibili destinazioni per il madrileno, ma l’ingaggio che attualmente richiede, da 5 milioni di euro, è considerato troppo alto da entrambe le società. Per il Napoli, però, sarebbe un colpo alquanto intrigante e di caratura europea. Ad oggi lo scoglio ingaggio sembra quasi insormontabile per le politiche adottate dal presidente De Laurentiis, ma non è escluso che qualcosa possa cambiare in futuro.

Napoli su Hermoso, le statistiche e il rendimento in carriera

Prodotto del settore giovanile del Real Madrid, Hermoso debutta nel 2015 al Real Valladolid, con cui totalizza 31 presenze in segunda division. Nell’estate del 2017 viene acquistato a titolo definitivo dall’Espanyol, dove si consacra, scendendo in campo in 54 occasioni e mettendo a segno 4 gol. Nel luglio 2019 viene acquistato ufficialmente dall’Atlético Madrid per circa 25 milioni di euro. Ad oggi, sotto la guida del Cholo, è sceso in campo 117 volte, segnando 6 reti. Difensore centrale di piede mancino molto forte nella difesa uno contro uno, sa uscire palla al piede e impostare l’azione con disinvoltura.