Pazzesco Calzona, scossa nell’intervallo di Monza-Napoli: “Ha minacciato i calciatori”

La gara tra Monza e Napoli è svoltata nella ripresa, svelato il retroscena su Calzona che ha davvero cambiato la partita.

Mancano sette giornate al temine del campionato di Serie A, con gli ultimi verdetti che devono ancora essere emessi. Il Napoli proverà a lottare fino all’ultimo istante utile per conquistare la qualificazione a una competizione europea, con particolare auspicio di poter raggiungere la Champions League. Se le speranze si sono in qualche modo riattivate il merito è da attribuire al convincente secondo tempo degli azzurri a Monza, con la vittoria finale per 2-4.

Calzona ha minacciato le dimissioni, cos’è successo durante l’intervallo tra Monza e Napoli

Una gara dai due volti, che fotografa la stagione dei campioni d’Italia in carica. Un primo tempo da horror e una ripresa da campioni. Eppure ci si chiede cosa abbia scosso così tanto i calciatori da far vedere una squadra completamente diversa nel secondo tempo dell’U-Power Stadium. L’editorialista di Repubblica, Antonio Corbo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte e ha svelato un importante retroscena riguardante quanto accaduto durante l’intervallo di Monza-Napoli. Ecco quanto evidenziato:

La molla nel Napoli è scattata quando Calzona ha iniziato a stimolare la squadra, credo addirittura abbia minacciato di andarsene di fronte ad una squadra inguardabile. Poi sono iniziati i cori di contestazione, e dopo poco la squadra si è svegliata: complimenti ai tifosi, i loro fischi hanno fatto ritrovare la memoria ai giocatori, che hanno ritrovato la giusta spinta sia come squadra che nei singoli. Ciò che è mancato al Napoli quest’anno è il contributo degli acquisti, entrambi i mercati sono stati gestiti male, ha regnato l’incompetenza.

Dopodiché Antonio Corbo ha parlato delle “colpe” della società, e in particolare del presidente Aurelio De Laurentiis, in questa stagione:

13′ di Monza-Napoli un’illusione? Il Napoli ha dimostrato di avere delle doti e delle potenzialità finora inespresse, d’altro canto dispiace che il Napoli non si sia svegliato prima. La società ha molte responsabilità, De Laurentiis ha dimostrato la sua inadeguatezza come costruttore di squadra, mentre come imprenditore è validissimo, tant’è che il prossimo esercizio si chiuderà con 200milioni di euro. Calzona è un allenatore competente, i giocatori devono senz’altro dare di più ma la Società non ha saputo costruire la squadra: è vero che, come dice Calzona, bisogna correre, ma ci sono giocatori presi dallo scouting che si sono dimostrati inadeguati, alcuni innesti sono stati bocciati da tutti e tre gli allenatori. Calzona ha fatto bene a schierare Ngonge per capire cosa si potesse avere da questo calciatore, poi l’ha sostituito con Politano, molto più affidabile.

Chiosa sul futuro, con un forte scetticismo sulle voci che vedrebbero Antonio Conte sempre più vicino alla panchina del Napoli:

Conte soluzione percorribile? Se avessi sul conto in banca tre euro, me li giocherei tutti sul fatto che non verrà mai a Napoli.

Ancora da decifrare il futuro della panchina del Napoli, ma intanto la squadra ha l’obbligo di restare concentrata sui dettami di mister Calzona per provare a inseguire il sogno Champions League.