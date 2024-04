Immobile al Napoli, affare possibile? C’è l’annuncio dell’agente!

Ciro Immobile non sta vivendo una stagione eccezionale tra le fila della Lazio, si alimentano le voci di una cessione e di un interesse del Napoli.

Una stagione da archiviare velocemente per il Napoli, i campioni d’Italia non sono riusciti a difendere il titolo conquistato lo scorso anno nemmeno per qualche mese. Una ferita enorme per tutti i tifosi azzurri. Per la società la ferita peggiore, però, è l’ormai complicatissima missione di riuscire a qualificarsi per la zona Champions League. Bologna, Roma e Atalanta sembrano ormai troppo lontane per la squadra di Calzona, che presumibilmente dovrà lottare per una qualificazione in Europa League o Conference League.

A prescindere da quello che sarà il finale della stagione, la società sta iniziando a programmare per il futuro. Nuovo direttore sportivo, nuovo allenatore ma anche tanti cambi in una rosa di calciatori che pare ormai troppo appagata dopo lo scudetto vinto. Servirà cambiare qualcosa, cedendo i calciatori voglioso di vivere una nuova esperienza oppure desiderosi di giocare di più. Tra gli appartenenti al secondo gruppo c’è anche Giovanni Simeone, che in particolare quest’anno ha trovato davvero pochissimo spazio. In queste ore è rimbalzata la voce di un possibile scambio tra il Cholito e un altro attaccante che non sta vivendo una grande stagione, ovvero Ciro Immobile.

Immobile al Napoli, l’agente chiarisce che la volontà dell’attaccante è quella di restare alla Lazio

L’agente dell’attaccante della Lazio, Alessandro Moggi, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset commentando la notizia di un possibile approdo al Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Ciro è la storia della Lazio, il capitano. Sta bene a Roma ma è chiaro che si possano verificare tante situazioni all’interno e alla fine di una stagione. La volontà di Immobile, e lo ha dimostrato nel corso degli anni, è quella di restare a Roma con la maglia della Lazio. Poi nel mercato si possono comunque creare alcune situazioni.

Nessuna particolare apertura, ma anzi la chiara volontà di Immobile di continuare la sua avventura con la Lazio. Eppure Moggi non chiude a una possibile cessione dell’attaccante, qualora ce ne fossero le condizioni. La punta 34enne ha realizzato 6 reti e 1 assist in questa stagione, mostrando di essere in deciso periodo calante. Eppur vero che un calciatore di tale esperienza potrebbe far comodo un po’ a tutte le formazioni di Serie A, Napoli compreso. Dall’altro lato, i biancocelesti invece spingono forte su Simeone, ritenuto da Tudor (che l’ha già avuto a Verona, ndr) il centravanti perfetto per il futuro della Lazio.