Mercato Napoli, ipotesi clamorosa: Lotito propone lo scambio

Il Napoli è in cerca di un attaccante che raccolga l’eredità di Osimhen. Intanto, al club azzurro è stato proposto un noto attaccante che milita nel campionato italiano.

In casa Napoli sono già in corso le programmazioni in vista della prossima stagione. L’attuale rendimento non ha soddisfatto il presidente De Laurentiis, motivo per il quale ci sarà una mini rivoluzione nella prossima sessione di mercato. I cambiamenti riguarderanno tutti i reparti, ma in modo particolare l’attacco. Quest’ultimo, sarà infatti privo di Victor Osimhen, il quale con ogni probabilità verrà ceduto ad un top club europeo.

Proprio da tale cessione, parte la missione del Napoli di trovare un sostituto all’altezza. I nomi nel mirino sono moltissimi, ma al tempo stesso bisognerà capire quale dei tanti profili potrà essere l’uomo giusto per i Campioni d’Italia. Oltre ai soliti bomber in giro per l’Europa, nelle ultime ore è emersa una news che vede Ciro Immobile accostato agli azzurri in vista della prossima stagione.

Immobile proposto al Napoli per il post Osimhen: la richiesta della Lazio

Stando a quanto riportato da “Il Mattino” potrebbe aprirsi uno scenario del tutto inedito per quel che riguarda l’attacco del Napoli. Infatti, nelle ultime ore il nome di Ciro Immobile è vicino ai partenopei. L’attaccante, di origini napoletane, veste attualmente la maglia della Lazio ma la stagione in corso non è stata delle migliori. Non a caso, è possibile ipotizzare una possibile cessione al termine del campionato. Infatti, proprio da qui nasce l’idea del presidente Lotito di dar vita ad un possibile scambio con il Napoli.

I due calciatori indiziati per creare l’operazione sarebbero Ciro Immobile e Giovanni Simeone. Infatti, l’idea del patron laziale è propria quella di effettuare tale affare nella prossima sessione estiva di calciomercato. La volontà principale partirebbe dall’avvento di Igor Tudor sulla panchina del club romano. Infatti, l’attaccante del Napoli sotto la guida del tecnico ha vissuto una delle sue migliori annate ai tempi dell’Hellas Verona.

Lo scambio di mercato sarà tutt’altro che facile, ma in casa Napoli sono in corso le dovute valutazioni legate ad una possibile operazione in entrata. Immobile ha ancora due anni di contratto con la Lazio ed attualmente guadagna ben 4 milioni di euro a stagione, ma in caso di cessione bisognerebbe trovare un nuovo accordo con il club partenopeo. Discorso diverso, invece, per Giovanni Simeone, il quale ha avuto pochissimo spazio a disposizione in questa stagione e potrebbe valutare in modo concreto una nuova destinazione italiana.