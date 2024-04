Palladino sicuro: “Futuro al Napoli?”, la risposta del tecnico

Raffaele Palladino ha analizzato nuovamente la sfida contro il Napoli terminata sul punteggio di 2-4 a favore dei Campioni d’Italia. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore campano.

La sfida tra Monza e Napoli si è conclusa sul punteggio di 2-4. I Campioni d’Italia dopo un inizio molto difficile hanno trovato la giusta forza per reagire nella seconda ripresa. Ad aprire il festival del gol è stato Victor Osimhen, poi seguito da Politano, Zielinski e infine Giacomo Raspadori, il quale ha impiegato solo pochissimi secondi.

Nel secondo tempo della partita, è stata molto chiara la voglia dei ragazzi di Calzona di reagire al momento difficile. Infatti, ai partenopei sono bastati quindici minuti per ribaltare il match e mostrare le proprie qualità. Dinanzi a tale situazione, Raffaele Palladino e il suo Monza non hanno potuto reagire a dovere, nonostante la rete di Colpani.

Palladino: “Faccio il complimenti al Napoli. Ora non penso al futuro”

Raffaele Palladino, in conferenza stampa, si è congratulato con il Napoli per la vittoria. L’allenatore italiano è proprio nel mirino del club in vista delle prossime stagioni. Infatti, da diversi mesi, il suo nome viene accostato al club capitanato da Aurelio De Laurentiis. Di seguito le dichiarazioni del tecnico.

“Faccio i miei complimenti al Napoli, la mia squadra dev’essere solo orgogliosa della prestazione fatta. Gli azzurri hanno avuto delle difficoltà, ma molti uomini sono gli stessi che hanno vinto lo Scudetto lo scorso anno, e oggi hanno fatto 3 gol clamorosi”. Sul futuro: “Io al Napoli in futuro? Non ci penso, la mia concentrazione è solo sulle prossime partite ad oggi”.

Inoltre, oggi va sottolineata la prestazione di Alessio Zerbin. Quest’ultimo è attualmente in prestito al Monza proprio dal Napoli. Nella partita odierna ha ricevuto una ghiotta chance da Palladino, il quale non ha esitato ad inserirlo nell’undici titolare. Il calciatore ha ripagato la fiducia concessagli, sopratutto attraverso l’assist decisivo che ha portato poi al vantaggio dei padroni di casa. Tutto sommato, la prestazione dell’esterno è stata molto positiva, sopratutto dopo i pochi minuti a disposizione nella stagione in corso. Il tecnico ha analizzato anche la prestazione del classe 1999.