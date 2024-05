Disastro De Laurentiis, incubo retrocessione a un passo (FOTO)

Disastro De Laurentiis, stagione fallimentare anche a Bari, ad una partita dalla fine la classifica è terribile: retrocessione ad un passo

Il pomeriggio di Serie A ha riservato particolari sorprese. Il Verona ha conquistato tre punti importantissimi contro la Fiorentina, che catapultano i veneti a cinque punti di distanza dalla zona retrocessione. Il pareggio tra Empoli e Frosinone invece rimanda il discorso salvezza per entrambe alle prossime gare. Le due squadre saranno chiamate ad affrontare lo scontro diretto contro l’Udinese nelle prossime giornate, prossima avversaria del Napoli.

Questo pomeriggio però non si è giocato solo in Serie A. Anche la Serie B si avvia verso il termine, manca solo una giornata di regular season prima dell’inizio dei play off. Il campionato cadetto ha già emesso ben tre sentenze: il Parma è promosso in Serie A, mentre scenderanno in Serie C Lecco e Feralpisalò. Per quanto riguarda la retrocessione è da considerare nel discorso anche il Bari di De Laurentiis, che ad una giornata dal termine si trova in una situazione di classifica a dir poco critica.

Classifica Serie B, incubo retrocessione per il Bari: flop De Laurentiis

La giornata odierna di Serie B ha sancito la matematica retrocessione della Feralpisalò. Il Bari invece ha pareggiato in trasferta contro il Cittadella, con il risultato finale di 1-1, ed ora si ritrova terzultimo in classifica. I pugliesi sono a quota 38 punti, a pari punti con l’Ascoli, che però è al momento è avanti in classifica per scontri diretti e si giocherà i play out contro la Ternana, ferma a quota 41.

L’ultima giornata sarà decisiva. I biancorossi giocheranno contro il Brescia, che si è già assicurata un posto ai play off, ma da ottava in classifica. Con una vittoria i lombardi potrebbero iscriversi ad una zona più favorevole del tabellone. Per il Bari si tratta di una finale.

Catastrofe Bari, dai play off alla retrocessione? La classifica

Una stagione maledetta per il club di De Laurentiis, sulla scia del Napoli altro club di famiglia. Sulla panchina dei pugliesi si sono susseguiti ben quattro allenatori: Mignani, Marino, Iachini e infine Federico Giampaolo. La squadra non trova i tre punti dal 17 febbraio, contro la Feralpisalò. Il Bari ha racimolato da lì in poi 7 sconfitte e 5 pareggi, l’ultimo oggi contro il Cittadella.

Di seguito la classifica aggiornata di Serie B dopo le gare del pomeriggio: