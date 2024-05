Ultim’ora Napoli, cinque calciatori saltano la gara con l’Udinese: i convocati

Il Napoli ha pubblicato la lista completa dei convocati in vista della gara di domani contro l’Udinese: ben cinque calciatori assenti

Domani alle ore 20:45 andrà in scena, al Bleuenergy Stadium di Udine, Udinese-Napoli, posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. Un’intrigante sfida che vedrà gli azzurri giocare sul campo che l’anno scorso, il 4 maggio 2023, ha sancito la vittoria del terzo scudetto.

La sconfitta della Fiorentina alimenta inoltre le motivazioni del match, con gli azzurri che vogliono vincere per passare la Viola in ottica Conference, mentre l’Udinese è alla ricerca di punti chiave per uscire dal limbo retrocessione. I friulani avranno poi gli scontri diretti contro Lecce, Empoli e Frosinone. Dunque, un approccio per nulla tranquillo per Cannavaro – alla prima esperienza su una panchina di Serie A- , che è atteso da un finale di stagione infuocato.

Udinese-Napoli, diramata la lista dei convocati azzurri

Gli azzurri, come anticipato anche dal report dell’allenamento odierno direttamente dal Konami Training Center, dovranno fare a meno di alcuni calciatori fondamentali. Infatti non risultano presenti nella lista Gollini, Dendoncker, Zielinski, Kvaratskhelia e Raspadori.

Prima della gara contro la Roma Zielinski ha rimediato una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra, che probabilmente lo terrà fuori fino alla fine della stagione. Dendoncker ha invece accusato un risentimento muscolare durante la rifinitura. Gollini oggi ha svolto lavoro personalizzato.

Raspadori sarà out a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra rimediato nell’allenamento di ieri. Nella lunga lista di infortuni di tipo muscolare si è aggiunti anche Kvaratskhelia, che oggi ha svolto terapie per smaltire il fastidio alla coscia sinistra. Al suo posto dovrebbe esserci spazio per Ngonge.

Una lunga serie di problemi per Calzona, che dovrà reinventarsi la formazione titolare del Napoli. Oltre a Ngonge potrebbe trovar spazio a centrocampo uno tra Cajuste e Traorè. Per il resto il tecnico azzurro scioglierà i dubbi solo domani, a pcohissime ore dal calcio d’inizio.

Lista convocati Udinese-Napoli

Di seguito la lista completa annunciata sui propri canali ufficiali dal club partenopeo: