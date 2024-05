Classifica Napoli, stop della Fiorentina a Verona: gli azzurri ora ci credono per l’Europa (FOTO)

Classifica Napoli, gli ultimi aggiornamenti dopo le gare del pomeriggio: il risultato di Verona-Fiorentina alimenta le speranze dei tifosi



Domani il Napoli chiuderà, ad Udine contro l’Udinese la giornata 35 del campionato di Serie A. La classifica, a tre giornate dalla fine, ha già emesso alcuni verdetti. L’Inter è campione d’Italia ed ha raccolto in grande stile – dominando dall’inizio alla fine – il testimone del Napoli, che al contrario non ha saputo dare continuità al trionfo della scorsa stagione. Altro verdetto è la retrocessione matematica della Salernitana, al culmine di una stagione disastrosa per il club di Iervolino.

Partita ancora tutta da giocare in zona salvezza. Sono 7 le squadre coinvolte – dalla posizione 19 alla 13 – e sono racchiuse in soli 8 punti. Tra queste c’è anche l’Udinese, prossima avversaria del Napoli. Gli azzurri sono in lotta con la Fiorentina per un posto in Conference League, visto che l’accesso alle altre coppe europee, anche se la matematica non condanna, è quasi del tutto compromesso.

Lotta Conference, cade la Fiorentina: occasione per il Napoli

Questo pomeriggio la Fiorentina ha preso parte all’insidiosa trasferta del Bentegodi, contro il Verona, anch’esso strettamente coinvolto nella zona salvezza come l’Udinese. I veneti hanno ottenuto tre punti fondamentali, grazie alla vittoria per 2-1. A decidere il match le reti della rivelazione Noslin e di Lazovic, su rigore. Per la Fiorentina ha segnato Castrovilli.

Con la sconfitta maturata a Verona la Fiorentina resta a pari punti con il Napoli in ottava posizione. Gli azzurri hanno quindi l’occasione, contro l’Udinese, di sorpassare in classifica la squadra di Italiano. In classifica è più lontana la Lazio, che con il pareggio ottenuto contro il Monza si è portata a +6 dal Napoli e dalla Fiorentina.

La classifica aggiornata di Serie A

Per quanto riguarda Champions ed Europa League, Milan e Bologna sono molto vicine ad ottenere la qualificazione nella massima competizione. Discorso simile vale anche per la Juventus, ad un passo dal ritorno in Champions League. Il quinto posto conquistato grazie al ranking UEFA se lo giocheranno Roma, Atalanta – che però possono puntare anche sull’accesso dall’Europa League – e la Lazio di Tudor. L’allenatore che in corsa ha sostituito Sarri, nei mesi scorsi avvicinato anche al Napoli, sta trovando una discreta continuità alla guida dei biancocelesti.

Di seguito la classifica aggiornata al termine delle gare del pomeriggio: