C’è uno speciale spettatore sugli spalti dell’U-Power Stadium ad assistere al match Monza-Napoli. Indizio sul prossimo allenatore azzurro?

Dopo una stagione decisamente sottotono, tutt’altro che in linea con le iniziali aspettative, il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a dare vita ad una vera e propria rivoluzione in vista di quello che sarà il prossimo futuro. Il patron del Napoli sarebbe deciso a dare una svolta all’ambiente partenopeo, andando a modificare principalmente l’area tecnica. Il primo tassello che il presidente De Laurentiis avverrebbe intenzione di inserire nel nuovo progetto si chiama Giovanni Manna, braccio destro di Giuntoli alla Juventus con il quale il Napoli avrebbe trovato un accordo verbale.

A fare posto a Giovanni Manna, molto probabilmente, sarà Mauro Meluso. De Laurentiis, di fatto, non avrebbe alcuna intenzione di esercitare l’opzione legata al rinnovo automatico dell’attuale ds azzurro. Oltre al tema direttore sportivo, che sembra essere ormai chiaro, il Napoli starebbe continuando la propria ricerca per l’allenatore ideale a cui affidare la prossima gestione tecnica della squadra. I profili finiti sotto gli occhi di Aurelio De Laurentiis sono tanti. Stando ai rumors, il club azzurro avrebbe messo il nome di Vincenzo Italiano in cima alla lista delle preferenze, mentre il sogno resta Antonio Conte. Tuttavia, la presenza di uno speciale spettatore all’U-Power Stadium per Monza-Napoli, potrebbe fungere da nuovo indizio per quello che sarà il prossimo allenatore dei partenopei. La sua apparizione in terra brianzola ha destato curiosità, rievocando dei recentissimi ricordi.

Ospite speciale sugli spalti per Monza-Napoli

Ad assistere al match Monza-Napoli, gara valevole per la 31esima giornata di Serie A, c’è uno speciale spettatore. Tra gli spalti dell’U-Power Stadium, è stato catturato dalle telecamere di Dazn il tecnico Paulo Sousa. L’allenatore portoghese, attualmente in cerca di una nuova squadra da guidare, si è fatto notare, suscitando curiosità e punti domanda, sopratutto tra i tifosi del Napoli.

L’allenatore portoghese era un nome caldo per la panchina del Napoli nella passata stagione, prima che Aurelio De Laurentiis decidesse di puntare su Rudi Garcia. Dopo un colloquio avuto a Roma, che creò rabbia nell’ambiente Salernitana, il patron azzurro preferì puntare sul tecnico francese accantonando l’opzione legata Paulo Sousa. Un’idea che questa estate potrebbe ritornare in auge e l’indizio potrebbe essere proprio la presenza dell’allenatore portoghese nella tribuna dell’U-Power Stadium per Monza-Napoli.

Paulo Sousa, volto ben noto in Serie A sia per il suo passato da calciatore che il recente trascorso da allenatore, è in cerca di un nuovo progetto. Il tecnico ex Fiorentina ha voglia di ritornare in sella dopo l’esonero rimediato ad inizio stagione stando sulla panchina della Salernitana.