“Non andare al Napoli”, appello a sorpresa all’allenatore: c’entra De Laurentiis

Attorno al prossimo allenatore del Napoli ci sono molti dubbi, visto che continuano a circolare diverse voci e nessuna certezza. Arriva l’appello a sorpresa all’allenatore sull’ipotesi Napoli.

Nell’arco di questi mesi, Aurelio De Laurentiis ha lavorato molto in ottica del prossimo allenatore per il suo Napoli, ma ad oggi non è stato concluso ancora nulla. Sappiamo del lungo corteggiamento del patron azzurro su Antonio Conte, che però è leggermente in calo nelle ultime settimane.

Difatti si sono alzate le quotazioni dei vari Gasperini, Pioli ed Italiano in ottica Napoli, e si attende solamente di scoprire se tra questi ci sarà il prossimo tecnico azzurro. Intanto arriva il suggerimento ad un allenatore accostato al Napoli in queste settimane.

Nuovo allenatore Napoli, arriva il suggerimento a sorpresa al tecnico seguito dagli azzurri

Nel corso di questi mesi, sono svariati i tecnici accostati al Napoli in vista della prossima stagione. Ad oggi, non c’è però alcuna certezza su chi prenderà il posto di Francesco Calzona. Inoltre di giorno in giorno continuano ad alternarsi in pole i vari Conte, Gasperini, Pioli ed Italiano, che sono i nomi più caldi in orbita Napoli. Regna dunque tanta incertezza su chi sarà il prossimo allenatore del Napoli, con lo stesso De Laurentiis in difficoltà su chi scegliere per rilanciare gli azzurri.

Tra i nomi seguiti dal Napoli, c’è Gian Piero Gasperini, che probabilmente lascerà l’Atalanta a fine stagione. Sul tema si è espresso l’ex presidente del Genoa, Enrico Preziosi, intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Se potessi dare un consiglio a Gasperini gli direi di non andare da De Laurentiis, non è semplice lavorare col presidente. So che già qualche anno fa ci fu una trattativa tra di loro e non se ne fece più niente”.

L’ex presidente del Genoa consiglia dunque al suo ex tecnico di non sposare la causa del Napoli, a causa del rapporto con De Laurentiis che sarebbe piuttosto complicato.

L’ex dirigente del Napoli consiglia un nome a De Laurentiis per la panchina

In casa Napoli c’è molta carne al fuoco nel corso di queste settimane, soprattutto in ottica della prossima stagione. Uno dei temi principali a tener banco nella dirigenza partenopea è quello inerente al prossimo allenatore. Sono mesi che De Laurentiis lavora su vari profili, ma ad oggi non c’è ancora nulla di ufficiale in vista della prossima annata.

Sul tema si è espresso l’ex Direttore Sportivo del Napoli, Pierpaolo Marino, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio, che è andato in controtendenza con le parole di Preziosi:

“Io vedrei bene Gasperini, perché è un uomo con la personalità per contrastare ADL. Serve qualcuno che si metta di fronte al patron azzurro e ci ragioni senza timore reverenziale. Gasperini ha la qualità anche per portare avanti un discorso di sostenibilità che piace al presidente. E il suo gioco piacerebbe al Maradona. In un progetto come quello del Napoli, che si reggeva sulla figura di Spalletti e in minor parte anche su Giuntoli, la partenza del tecnico ha fatto capire come l’equilibrio di una squadra dipenda molto dall’allenatore”.

Marino dunque si espone su chi vedrebbe bene come prossimo allenatore del Napoli, suggerendo al suo ex presidente il profilo di Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Dea potrebbe lasciare i bergamaschi dopo diverse stagioni, e magari chiudendo la sua avventura con il successo in Europa League. Gasperini è tra i profili seguiti con attenzione da De Laurentiis, ma il tecnico italiano non scalda la piazza, che è contraria ad un suo approdo. La decisione spetterà però a De Laurentiis, che dovrà scegliere se seguire il consiglio di Marino, o se ascoltare anche la voce dei suoi tifosi.