Percassi boccia Gasperini al Napoli: le parole del presidente dell’Atalanta

L’Atalanta ha raggiunto la storica finale di Europa League, dove affronterà il Bayer Leverkusen. Il presidente Percassi si è esposto sul futuro di Gasperini, bocciando l’opzione Napoli.

Il Napoli è alla ricerca del suo prossimo allenatore, che dovrà rilanciare la squadra dopo un’annata praticamente fallimentare. Sono mesi e mesi che il presidente Aurelio De Laurentiis lavora su vari fronti, con diversi allenatori finiti nel mirino del patron azzurro.

Tra questi c’è anche Gian Piero Gasperini, che ha appena raggiunto la finale di Europa League con la sua Atalanta. Nel post partita del match col Marsiglia, è arrivato l’annuncio del presidente Percassi sul futuro del tecnico della Dea.

Napoli, Percassi allontana Gasperini: le dichiarazioni

L’Atalanta ha appena raggiunto un altro storico risultato, ossia l’accesso alla Finale di Europa League. Grandi meriti vanno ovviamente a Gian Piero Gasperini, che in questi anni ha tramutato l’intero mondo dell’Atalanta. Il tecnico italiano proverà a rendere ancor più grande l’Atalanta, portandola a conquistare questa competizione europea contro il Bayer Leverkusen.

Intanto come ben sappiamo, Gasperini è finito nel mirino di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli, ma sarà difficile strapparlo all’Atalanta. Nel post partita di Atalanta-Marsiglia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il presidente della Dea, Antonio Percassi, che si è espresso sul futuro di Gasperini:

“Gasperini ha fatto un lavoro straordinario. Inimmaginabile essere in due finali e in lotta per la Champions. Ogni tanto Gasp è un po’ particolare quando le cose non vanno come vorrebbe. Il mister ha un altro anno di contratto. Impossibile che venga qualcuno a prenderlo. Se il mister si presenterà, ne parleremo altrimenti per noi c’è il contratto”.

Arrivano i complimenti di Percassi a Gasperini per il lavoro svolto, ma anche una conferma per la prossima stagione, visto l’altro anno di contratto che il tecnico ha con i bergamaschi. Il futuro è però nelle mani di Gasperini, che deciderà a fine stagione se restare all’Atalanta, o lanciarsi in un’avventura in un club più blasonato. Attualmente però il focus è concentrato verso questo finale di stagione, in cui l’Atalanta si gioca un posto in Champions League e non solo. La Dea può ambire alla Champions grazie al piazzamento in Serie A, ma ovviamente anche grazie al successo in Europa League. Inoltre c’è anche un finale di Coppa Italia da disputare, e quindi il futuro di Gasperini può attendere. Sicuramente il discorso è aperto, con la dirigenza bergamasca ed il tecnico che ne parleranno a fine stagione, con il Napoli che attende novità su questo fronte.