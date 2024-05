“Kvara interessato al PSG”, bomba di mercato dalla Francia: l’annuncio

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia è ancora incerto, ma i top club sul georgiano non mancano. L’esterno sarebbe interessato al PSG, con il clamoroso annuncio che arriva dalla Francia.

L’annata di Khvicha Kvaratskhelia non è stata delle migliori, così come quella di tutti gli azzurri. La squadra ha avuto un netto crollo verticale dopo la conquista dello scudetto, con gli azzurri che non sono mai pervenuti nel corso di questa stagione.

Anche l’esterno georgiano ha faticato e non poco rispetto alla sua prima annata in Serie A. Intanto si parla molto del futuro di Kvaratskelia, e con il rinnovo che tarda ad arrivare, aumentano le voci sul possibile addio. Annuncio bomba dalla Francia, con Kvaratskhelia che avrebbe aperto al PSG.

Bomba dalla Francia: Kvaratskhelia interessato al PSG

In casa Napoli è già partita la programmazione in vista della prossima stagione, dove sarà discussa la posizione di ogni singolo azzurro. Nemmeno i top player hanno più una posizione salda, e la cessione è quindi problema per ogni azzurro. Un partente sicuro è Victor Osimhen, che è pronto ad una nuova avventura in un top club europeo. In bilico c’è anche la posizione di Khvicha Kvaratskhelia, con le voci sul futuro che sono sempre più incessanti.

Il rinnovo è stato messo in stand-by dalla società, che rifletterà su questa ipotesi eventualmente a fine stagione. Intanto però i top club iniziano ad essere ingombranti attorno a Kvaratskelia, con le proposte che iniziano a far vacillare il georgiano. In questo senso, è arrivata poco fa una clamorosa bomba dalla Francia. Stando a quanto raccolto da RmcSport, nelle scorse settimane ci sarebbe stato un incontro tra il PSG e l’agente di Kvaratskhelia. Il risvolto clamoroso è però l’apertura dell’esterno azzurro all’interesse del club parigino, e quindi ad un’ipotetica cessione nel corso della prossima estate.

L’interesse del PSG su Kvaratskhelia era già molto evidente, ma nelle ultime settimane Luis Enrique ha spinto per accelerare la trattativa in vista della prossima stagione. Con l’addio a parametro zero di Kylian Mbappè, i parigini vogliono rimpiazzare il francese adeguatamente, e Kvaratskhelia è l’obiettivo numero uno. I francesi sono al lavoro in continuazione per convincere il georgiano, che pian piano sta vacillando alle avance del PSG. Brutto segnale per il Napoli, che oltre ad Osimhen rischia di perdere anche Kvaratskhelia nel corso del mercato estivo. L’esterno georgiano ha dimostrato entusiasmo al progetto presentatogli dal PSG, e quindi si registra una prima apertura all’eventuale addio al Napoli al termine di questa stagione.