L’agente esce allo scoperto: “Presto parleremo con il Napoli”, sul futuro del calciatore

Il Napoli cambierà molto la propria pelle in vista della prossima stagione. Arriva l’annuncio dell’agente sul futuro del proprio assistito in ottica Napoli.

In casa Napoli non si fa altro che attendere il termine di questa stagione disastrosa, in modo da verificare il da farsi per fare meglio nella prossima annata. Sicuramente ci saranno diverse cessioni, tra cui anche alcune piuttosto importanti, che serviranno per far spazio a gente nuova e più motivata.

L’intero organico rischia di essere stravolto dopo quest’annata, e a testimoniare ciò sono già i primi movimenti avviati dalla dirigenza. Intanto esce allo scoperto anche l’agente del giocatore, che presto avrà un incontro con il Napoli per decretare il futuro del suo assistito.

Mercato Napoli, l’agente esce allo scoperto sul futuro del suo assistito

Al termine della stagione, in casa Napoli saranno fatto diverse valutazioni sulla rosa attuale, e si deciderà quindi il futuro dei vari azzurri. Alcuni azzurri sono già certi del loro addio, come ad esempio Piotr Zielinski, mentre Victor Osimhen è praticamente già con le valigie pronte. A fine stagione torneranno a Napoli anche diversi giocatori che sono stati in prestito nel corso di questa stagione, e si dovrà ragionare anche su come gestire le loro situazioni.

Tra i giocatori che rientreranno al Napoli c’è l’attaccante marocchino, Walid Cheddira, che in quest’annata si contraddistinto con la maglia del Frosinone. Il centravanti potrebbe essere ceduto dagli azzurri, ma potrebbe anche restare in rosa come possibile riserva. Sul futuro di Cheddira si è espresso il suo agente, Bruno Di Napoli, intervenuto ai microfoni di Radio CRC:

“Siamo a disposizione del Napoli. Intanto speriamo di chiudere bene col Frosinone per poi giocarci tutte le carte col Napoli. A fine stagione valuteremo con la proprietà il percorso migliore per Walid. Il Napoli ad oggi ha un reparto offensivo importante per cui aspettiamo che si concludono i campionati per capire cosa accadrà. Nelle ultime gare il Frosinone gioca in maniera diversa e Walid parte più largo. Lui si adatta, può giocare più esterno, da punta centrale, in base alla caratteristiche della squadra si adegua. Il Frosinone fa tanto palleggio per cui gli attaccanti sono quelli che toccano meno palla, adesso cambiando un po ‘ il sistema, si vanno a valorizzare di più le loro qualità”.

L’agente di Cheddira incontrerà dunque il Napoli a fine stagione, e si capirà quale sarà il futuro dell’attaccante marocchino. In questo finale di stagione, Cheddira è cresciuto in maniera esponenziale, ed il Napoli non può fare altro che essere contento di tutto ciò. Restano da capire quali saranno le intenzioni di Manna e del nuovo allenatore sul ruolo di Cheddira nella rosa. In caso di addio di Simeone, il marocchino potrebbe diventare la riserva del nuovo 9 che sostituirà Victor Osimhen, ma queste sono solamente ipotesi. A fine stagione, le parti si incontreranno e decideranno quale sarà il percorso migliore per la crescita di Cheddira.