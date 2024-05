Simeone visita il murales di Maradona: il messaggio emoziona i tifosi – FOTO

Il Napoli si avvicina alla sfida di campionato contro il Bologna. Nella giornata odierna, Giovanni Simeone ha usufruito del tempo libero per visitare il murales di Maradona.

La stagione del Napoli sicuramente non è stata esaltante come quella scorsa, con parecchie delusioni digerite dai tifosi azzurri in quest’annata. Mancano ormai solamente tre partite al termine di questa stagione, con la prossima che sarà quella contro il Bologna.

Intanto gli azzurri proseguono il lavoro al Konami Training Center, con il tempo libero dedicato a varie attività. In giornata Giovanni Simeone ha approfittato del suo tempo libero per visitare il murales di Maradona, con un messaggio speciale rilasciato sul suo profilo Instagram.

Visita al murales di Maradona per Simeone: il messaggio sui social

Dopo il pareggio contro l’Udinese nell’ultimo turno di Serie A, per il Napoli è tempo di proiettarsi alla sfida del Maradona contro il Bologna. Gli azzurri puntano a chiudere la stagione nel migliore dei modi, cercando di ottenere la qualificazione ad una competizione europea. In ogni caso, il Napoli potrebbe sempre sperare nella vittoria in Conference League della Fiorentina, che regalerebbe agli azzurri l’accesso alla medesima competizione in caso di nono posto.

La stagione comunque andrà, resta fallimentare, con molti azzurri che hanno deluso. Tra questi c’è Giovanni Simeone, che ha trovato pochissimo spazio ed inciso ancora meno. L’attaccante argentino ha speso il proprio tempo libero nella giornata odierna per una visita speciale. Difatti Giovanni Simeone si è recato al murales di Maradona insieme al fratello Gianluca, con il tutto documentato con un post sul profilo Instagram dell’attaccante del Napoli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gio Simeone (@simeonegiovanni)

L’attaccante azzurro ha speso dunque il proprio tempo libero insieme al fratello presso lo storico murales di Maradona, che ogni giorno attira numerosi fans da tutto il mondo. La stagione sicuramente non è stata esaltante come quella dello scorso anno, ma il Cholito non ha mai fatto mancare il proprio sostegno ai suoi compagni di squadra nei tanti momenti di difficoltà. In vista di questo finale di stagione, Simeone ha provato a raccogliere quante più energie positive da questa visita speciale insieme a suo fratello. Purtroppo però il futuro di Simeone sembra essere lontano da Napoli. Nonostante il buon rapporto con la città e la tifoseria, in campo il minutaggio è ridotto alle briciole per l’argentino, che ha iniziato a guardarsi intorno. Simeone spera di chiudere nel migliore dei modi la propria stagione con il Napoli, per poi capire quale sarà il suo futuro nella prossima stagione.