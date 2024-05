Lukaku-Napoli, la verità sulla voce di mercato: le parole del Direttore

Tra i tanti nomi accostati al Napoli per il post Osimhen, c’è anche quello di Romelu Lukaku. Arrivano le parole del Direttore sulle possibilità di vedere il belga in azzurro.

Il Napoli sarà completamente rivoluzionato nel corso del prossimo mercato estivo, anche a causa del pessimo andamento di questa stagione. Diversi azzurri sono letteralmente crollati dopo la conquista dello scudetto, e per loro si apriranno le porte dell’addio al Napoli.

Tra questi c’è Victor Osimhen, che è pronto per tentare una nuova avventura in un top club europeo. Sono tanti gli attaccanti accostati al Napoli in vista della cessione di Osimhen, tra cui anche Romelu Lukaku. C’è l’annuncio del Direttore su questa possibile pista di mercato.

Lukaku al Napoli come post Osimhen: arriva la decisione degli azzurri sul belga

La sessione estiva di calciomercato è attesa in casa Napoli con gran fermento. Gli azzurri dopo la conquista dello scudetto sono scoppiati nel corso di questa stagione, ottenendo un rendimento decisamente al di sotto delle aspettative. Anche i vari top player – Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia – non hanno reso almeno quanto la scorsa stagione. In estate si rifletterà sul futuro di tutti gli azzurri, e per alcuni l’addio è praticamente certo.

Saluterà sicuramente il Napoli Victor Osimhen, che si trasferirà in un top club europeo. Il Napoli dovrà sostituirlo adeguatamente, e per questo sono iniziati i primi contatti con diversi attaccanti intriganti. Tra i profili accostati agli azzurri nelle ultime settimane c’è anche Romelu Lukaku. L’attaccante belga rientrerà al Chelsea al termine di questa stagione, in cui ci sono stati alti e bassi nel prestito alla Roma. Sull’ipotesi di vedere Lukaku al Napoli, si è espresso il Direttore di TuttoMercatoWeb, Niccolò Ceccherini, intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Non mi meraviglierei di vedere Lukaku al Napoli, ma so che gli azzurri stanno andando su altri profili. Poi Lukaku è uno che guadagna tanti soldi”.

Il noto esperto di mercato allontana dunque l’attaccante belga dal Napoli. Lukaku guadagna molto, e inoltre non è più giovane. Questi sono tutti fattori che il Napoli terrà in considerazione nella scelta del prossimo attaccante, che dovrà essere giovane, ma con qualche esperienza in campo europeo. L’attaccante belga è dunque sempre più lontano dal Napoli, che virerà su altri profili per sostituire Victor Osimhen. Per Lukaku si riducono sensibilmente le speranze di un trasferimento al Napoli, con il belga che dovrà cercare la propria sistemazione altrove.