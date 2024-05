‘Sarò con te’, assurdo da Salerno: cosa sta succedendo fuori al cinema

Negli ultimi giorni è aumentata l’ansia per la proiezione del film scudetto in quel di Salerno a causa della rivalità tra tifoserie.

Da pochi giorni nelle sale cinematografiche italiane è andata in scena la proiezione di “Sarò con te”, il docu – film prodotto da Aurelio De Laurentiis sul terzo scudetto della SSC Napoli. Un progetto importante, minuziosamente studiato sin dalla metà della scorsa stagione, quando l’enorme vantaggio raccolto sulla seconda in campionato fece comprendere quanto fosse l’annata giusta.

Il Napoli di Luciano Spalletti si è infatti reso protagonista di una cavalcata avvincente e clamorosa. Partito con gli sfavori dei pronostici, il team dell’attuale commissario tecnico dell’Italia si è rivelato un vero e proprio schiacciasassi in grado di battere chiunque in Italia, sfiorando addirittura la semifinale di Champions League in Europa.

“Sarò con te”, le ultime da Salerno per la proiezione del film scudetto di De Laurentiis

Come specificato dai dirigenti stessi, proprio il sopracitato Spalletti senza alcun problema ha accettato a campionato in corso di far entrare le telecamere all’interno degli spogliatoi e del centro sportivo di Castel Volturno, il “Konami Center”. Immagini e riprese che hanno svelato tanti aneddoti e dettagli, come quello sulla permanenza dello stesso mister al centro sportivo, scelto nella sua seconda annata come casa a fronte dell’hotel che lo aveva ospitato in precedenza.

Insomma, un documentario con i fiocchi, come tanti se ne sono visti nell’ultimo periodo sulle varie piattaforme di streaming, che non a caso, ha riscontrato ad oggi un buon successo al botteghino. “Sarò con te”, con 500.000 euro di incasso tra le anteprime del 3 maggio e le successive proiezioni di ieri, si è infatti classificato per incasso secondo in Italia nell’ultimo periodo, dietro unicamente a “Challengers”, opera hollywoodiana di ben altro budget e pretesa.

Il film è stato quest’oggi proiettato anche in quel di Salerno, città madre della Salernitana, uno dei team che sportivamente non gode di buoni rapporti con il Napoli, almeno per ciò che concerne le tifoserie. Nei giorni scorsi erano circolate notizie in merito ad intimidazioni della tifoseria granata per la proiezione del docu-film in città, intimidazioni non confermate che stando a quanto riportato da Salernonotizie non hanno dato fortunatamente quindi seguito a gesti violenti.

Nonostante il cordone di polizia che si era preparato al peggio, all’esterno del cinema salernitano scelto per la proiezione non c’è stato alcun disordine, permettendo lo svolgimento regolare dello spettacolo in ben 3 sale. Una notizia che fa piacere, questo è sport, non guerra, bene ricordarlo.