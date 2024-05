Panchina Napoli, è testa a testa fra due allenatori: le ultime

La panchina del Napoli è ancora vacante, o meglio, lo sarà al termine del campionato, secondo le ultime, sarà corsa a due.ù

Aurelio De Laurentiis non ha ancora sciolto le proprie riserve sul prossimo tecnico del Napoli. Il patron dei campani vuole giocare d’anticipo, conscio degli errori commessi l’estate scorsa, nonostante ciò, il futuro della panchina del club resta ancora da decifrare.

L’unica certezza ad oggi è rappresentata dalla separazione con Francesco Calzona, separazione che avverrà come da accordi al termine del campionato permettendo all’allenatore calabrese di dedicarsi nuovamente a pieno alla nazionale slovacca di cui quest’ultimo è commissario tecnico.

Panchina Napoli, corsa a due nella testa di De Laurentiis: gli aggiornamenti

Antonio Conte, sembrato molto vicino nei giorni scorsi, si sta man mano allontanando. Il salentino resta in corsa, nonostante ciò, i costi esosi del suo ingaggio annessi ad una necessità di istant team, starebbero facendo riflettere De Laurentiis, nonostante la disponibilità ottenuta. Complicato anche Gasperini, che ha un contatto in essere con l’Atalanta, società bergamasca che non ha nessuna intenzione di liberare quest’ultimo.

Indiscrezioni confermate da Ciro Venerato, esperto di calciomercato per RAI Sport, che questa sera ha rilasciato aggiornamenti in merito, parlando di una vera e propria corsa a due per la panchina del Napoli:

“Gasperini è complicato, ha un contratto in essere che dovrebbe essere sciolto e il tempo non gioca a suo favore, Conte ad oggi difficile, nonostante le smentite su una richiesta da 9 milio d’ingaggio. Italiano e Pioli sono in pole. L’allenatore della Fiorentina, pallino di De Laurentiis, ha messo in stand – by Torino e Bologna, nonostante la Champions, appena saputo dell’interesse del Napoli, Pioli deve risolvere con il Milan: il Napoli non gli offrirà più di 3 milioni, l’ex Lazio ed Inter vorrà quindi ottenere prima una buonuscita cospicua dal Milan”.

Potrebbero essere quindi Italiano e Pioli i profili su cui si fionderà il Napoli. Due tecnici affidabili che conoscono profondamente la Serie A e che darebbero continuità anche al progetto tecnico del Napoli. Entrambi giocano con la difesa a 4 a discapito di Gasperini e Conte, che stravolgerebbero totalmente il sistema di gioco che da ormai anni fa le fortune del club. Staremo a vedere, a De Laurentiis, coadiuvato dal nuovo direttore sportivo Manna, spetterà l’ultima parola. Non resta che attendere, poche settimane e conosceremo la verità.