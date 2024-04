Già 11 gol in stagione, il Napoli lo soffia alla Juve: nuovo nome per l’attacco

Il Napoli è pronto a piazzare un nuovo colpo in entrata. De Laurentiis sta già lavorando ad una pedina offensiva per rinforzare l’attacco azzurro.

Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata. Il presidente De Laurentiis è pronto a formare una rosa all’altezza, ed ovviamente per fare ciò la chiave è il mercato. Attraverso quest’ultimo, i Campioni d’Italia hanno obbligo di tornare ad essere competitivi in Italia e non solo. Un reparto da puntellare è sicuramente l’attacco, il quale diventerà anche orfano di Victor Osimhen, ormai destinato a lasciare il club al termine della stagione.

La società conosce la forza dell’attaccante nigeriano, motivo per il quale occorrerà acquistare uomini in grado di sostituirlo. I nomi sul taccuino del patron azzurro sono diversi, ma nelle ultime ore sta prendendo quota l’ipotesi di un acquisto proveniente dal Lille. Il calciatore in questione è: Edon Zhegrova, esterno offensivo in grado di segnare o mettersi a disposizione dell’intera squadra con passaggi e idee vincenti.

Mercato Napoli, spunta un nuovo attaccante nel mirino: le ultime

Il presidente De Laurentiis è pronto ad investire cifre importanti in vista della prossima stagione. Stando a quanto riportato da l’esperto di mercato Nicolò Schira, il Napoli starebbe seguendo Edon Zhegrova. Quest’ultimo è protagonista di una stagione da incorniciare con la maglia del Lille, con ben 11 gol e 9 assist al passivo. Tutto ciò ha catturato l’attenzione delle big italiane, tra cui anche la Juventus.

Il calciatore ha un contratto con il club francese fino al 2026, ma con un’offerta importante potrebbe approdare altrove. Attualmente, il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro, motivo per il quale occorrerà uno sforzo importante da parte di Aurelio De Laurentiis per battere la concorrenza delle big italiane e non.

A facilitare l’operazione per il Napoli potrebbe essere Amir Rrahmani. Quest’ultimo è connazionale del calciatore di proprietà del Lille, motivo per il quale sarebbe in grado di convincere il kosovaro a lasciare la Francia e approdare in Serie A. L’obiettivo di De Laurentiis è sbloccare la trattativa nelle prossime settimane, anticipando così anche la concorrenza di Cristiano Giuntoli.