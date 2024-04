Zirkzee, frenata Milan: nuovo scenario per il bomber

Joshua Zirkzee sarà è uno degli obiettivi del Napoli per il post Osimhen, arrivano aggiornamenti importanti per il centravanti del Bologna.

La sessione di mercato estiva si sta avvicinando, il Napoli pensa già ai prossimi acquisti da effettuare in vista anche delle cessioni. Con molto probabilità Victor Osimhen non giocherà in maglia azzurra, il club partenopeo dovrà cercare in tutti i modi di trovare un sostituto valido. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha già iniziato a stilare una serie di nomi, tra questi c’è anche Zirkee.

Non solo il Napoli, anche la Juventus spinge su Zirkzee

Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio su Sky Sport, anche la Juventus è fortemente interessata a Joshua Zirkzee. Secondo tale indiscrezione, la società bianconera sta provando a spingere direttamente con il Bayern Monaco e riscattarlo per circa 40 milioni dal Bologna.

Ricordiamo, infatti, che i bavaresi hanno un diritto di recompra fissato a 40 milioni di euro da poter esercitare entro l’estate. Qualora così non dovesse essere, la cessione sarà trattata direttamente dal Bologna. Tra i club più interessati al giocatore c’è il Milan, che però vorrebbe trattare direttamente con i felsinei, inserendo nell’affare Saelemaekers. Chiaro che l’inserimento della Juventus, che invece sta parlando col Bayern Monaco, potrebbe cambiare le carte in tavola.

Gli altri attaccanti nel mirino del Napoli

Dunque, l’attaccante olandese è al centro del mercato. La concorrenza è spietata, non sarà affatto semplice riuscire ad accaparrarsi il classe 2001. Il Napoli dovrà pensare bene ai prossimi movimenti di mercato, se vuole riuscire a portare il giovane talento in maglia azzurra. Nel caso in cui la società partenopea non riuscisse a raggiungere l’obiettivo, dovrà indirizzarsi verso altri giocatori. In lista già vi sono vari nomi, tra questi David e Gimenez.

Inoltre, se in casa Napoli dovessero arrivare Giovanni Manna come prossimo prossimo dirigente sportivo, e Antonio Conte come prossimo allenatore, si potrebbe anche aprire la pista Romelu Lukaku. A tal proposito, Manna conosce già l’entourage del giocatore in quanto ha già trattato con il Chelsea per portarlo alla Juventus la scorsa estate. Tuttavia, l’affare non si concluse positivamente a causa della mancata cessione di Dusan Vlahovic. Quindi, l’arrivo di Manna al Napoli potrebbe anche significare un possibile arrivo di Lukaku in maglia azzurra. Ovviamente, bisognerà attendere l’ufficialità del suo arrivo e vedere poi come si evolverà la situazione in chiave di mercato. Bisognerà capire quali sono i giocatori su cui vorrà puntare.