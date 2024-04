Osimhen a sorpresa, tifosi sconcertati: cos’ha fatto l’attaccante

A poche ore dal calcio d’inizio di Monza-Napoli, giunge a sorpresa la news su Osimhen. L’insieme di fattori spaventa notevolmente i tifosi azzurri.

Dopo aver perso 0-3 in casa con l’Atalanta, ed aver ricevuto in cambio una sonora bordata di fischi dai propri tifosi, il Napoli di mister Calzona ha visto sempre più schiodarsi dalle proprie grinfie il treno Champions League. Una debacle così ampia, ottenuta sul terreno da gioco casalingo e contro una diretta concorrente, ha infatti ulteriormente complicato le speranze azzurre. Eppure, queste ultime sono tenute ancora in vita dagli scontri con Roma e Bologna attesi nelle prossime settimane al Maradona, precedute però dall’imminente incontro fra Monza e Napoli. La strada partenopea verso il match è stata però segnata da una rivelazione circa un gesto di Victor Osimhen, compiuto a sorpresa a inizio settimana.

Osimhen vola a Parigi, tifosi del Napoli sorpresi

Con una situazione di classifica molto critica e una Champions League da afferrare a tutti i costi, la concentrazione e lo spirito di sacrificio è ciò che ci si aspetta dai propri calciatori. A far quindi storcere il naso ai tifosi del Napoli, quanto emerso quest’oggi sul profilo Instagram di Victor Osimhen, volato in Francia (pare a inizio settimana) in compagnia della famiglia. Il tutto, per trascorrere qualche ora nella splendida Parigi insieme figlia Hailey True, con il tutto documentato appunto via social dal bomber.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victor Osimhen ( MFR ) (@victorosimhen9)

Questa, però, non è la prima volta che Osimhen si concede un lusso simile, con i tifosi chiaramente insorti sul web. Poco apprezzata la scelta della punta, che ha attirato su di se le ire dei supporter nuovamente indispettiti dal comportamento del nigeriano. Non solo la poca professionalità dopo una sconfitta pesante come quella patita contro l’Atalanta quella contestata però ad Osimhen. I motivi dietro le paure dei sostenitori sono da ritrovare soprattutto nelle ultime voci di mercato.

Viaggio a Parigi per Osimhen, brivido Napoli sul mercato

Come accennato in precedenza, a far storcere il naso ai tifosi azzurri non sarebbe stata la sola “mini-vacanza” di Osimhen in terra francese. A preoccupare i supporter, la scelta di Parigi come meta turistica, viste anche le ridondanti voci di mercato sul possibile passaggio al Paris Saint-Germain del nigeriano. Il viaggio dell’ex Lille sembrerebbe infatti esser datato inizio settimana, ma ciò avrebbe comunque colpito i sostenitori partenopei, visto quanto emerso quest’oggi. In giornata sono difatti arrivati nuovi aggiornamenti sulla voce di mercato più calda delle ultime settimane, con ciò che non ha di certo tranquillizzato la fetta di pubblico napoletana.