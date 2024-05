Film scudetto, era a rischio la presenza di Spalletti e la squadra all’anteprima: svelato il motivo

L’anteprima del film “Sarò con Te” è andata in scena ieri sera al cinema Metropolitan. La presenza della squadra e di Spalletti è stata a rischio.

Sono ore importanti in casa Napoli, visto il debutto ufficiale del film “Sarò con Te”. La produzione ideata da Aurelio De Laurentiis ripercorrerà la cavalcata trionfale del Napoli di Luciano Spalletti. Ieri, oltre alla conferenza stampa di presentazione, è andata in scena in anteprima l’intero documentario. Il tutto è stato riservato ai protagonisti, tra i quali anche l’ex tecnico che ha assistito al tutto in compagnia del patron azzurro.

L’assenza più blasonata è stata però quella di Francesco Calzona. Quest’ultimo, non ha voluto prendere parte alla “festa” azzurra, destando diversi dubbi che poi hanno fatto velocemente il giro del web. La società azzurra ha subito smentito il tutto, sottolineato i sintomi influenzali accusati dal tecnico nella giornata di ieri.

Film Scudetto, era a rischio la presenza della squadra: le ultime

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” era in dubbio la presenza della squadra e di Luciano Spalletti all’anteprima del film “Sarò con Te”. Il tutto è legato all’assenza di Francesco Calzona al cinema Metropolitan. Di seguito l’analisi del quotidiano.

“Per la verità, prima di arrivare alla celebrazione dei campioni d’Italia 2022-2023 c’è stato un backstage un po’ thrilling e a tratti romanzesco: la squadra inizialmente non avrebbe dovuto partecipare. E così è stato fino a mercoledì. Ma che senso avrebbe avuto l’anteprima del film senzai protagonisti? Ci pensa anche Spalletti: e così il signor ct della Nazionale, una volta appreso dell’assenza dei giocatori, da membro e leader del gruppo decide di non intervenire. E non per uno sgarbo: o tutti o nessuno, è l’anima di una vera squadra. I giocatori, però, hanno voglia di esserci. Vogliono godere di questa pellicola che, come sottolinea il regista, è destinata a restare nella storia di Napoli. E prima dell’allenamento esprimono il desiderio comune: esaudito, andiamo, lo spettacolo comincia. Con Spalletti, certo: quando lo avvertono del cambio di programma, cioè della presenza della squadra, parte dalla Toscana e torna in città. E come lui anche i membri del vecchio staff, ora tutti con l’Italia. Sarò con te. Fino alla fine”.

La festa, andata in scena ieri sera, rischiava quindi di essere rovinata. Fortunatamente, il tutto è andato per il verso giusto, con i calciatori che hanno incontrato nuovamente Luciano Spalletti con il quale condivideranno per sempre una storia incredibile per l’intera città e non solo.