Ultime notizie mercato Napoli, De Laurentiis fa sul serio: 40 milioni per il giocatore della Nazionale

Il Napoli è pronto ad intervenire sul mercato in entrata. De Laurentiis avrebbe già individuato un obiettivo importante.

La stagione del Napoli non è stata da incorniciare. A distanza di un solo anno dallo scudetto sono emerse diverse problematiche, le quali non hanno permesso al gruppo squadra di lottare per gli obiettivi prefissati. Uno su tutti è ovviamente la qualificazione alla prossima Champions League. Tale traguardo appare ormai sfumato, ancor più dopo l’ultimo pareggio interno contro la Roma e il netto ritardo in classifica. L’attuale nono posto in classifica complicherebbe i piani della dirigenza, la quale è però chiamata ad intervenire sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo allenatore.

Infatti, la nomina del nuovo tecnico determinerà in modo netto il mercato. Ciò nonostante, però, Aurelio De Laurentiis si starebbe già mobilitando sui possibili colpi in entrata. Il patron avverte la necessitò di intervenire in modo importante in diversi reparti, su tutti la difesa. Quest’ultima, dopo l’addio di Kim Min-Jae, ha perso la propria identità non riuscendo più ad essere impenetrabile. Infatti, si tratta di uno dei reparti protagonisti in negativo durante la stagione in corso.

Mercato Napoli, De Laurentiis punta Buongiorno: pronta l’offerta

Aurelio De Laurentiis ha una mentalità vincente, motivo per il quale l’obiettivo è aprire un nuovo ciclo alla Corte del Vesuvio. Ovviamente, per fare ciò, sarà necessario investire e regalare al nuovo allenatore una rosa all’altezza. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il Napoli avrebbe individuato Alessandro Buongiorno come l’uomo ideale da cui ripartire in difesa. Il difensore del Torino è reduce da una stagione ad altissimi livelli, motivo per il quale diverse big sono piombate sulle sue tracce.

Intavolare una trattativa con il Torino potrebbe essere più difficile del previsto. Aurelio De Laurentiis non è spaventato dalle richieste di Urbano Cairo, motivo per il quale avrebbe già formulato un’offerta da ben 35 milioni di euro più 5 di bonus. A tali cifre, l’operazione potrebbe chiudersi prima del previsto in quanto risulterebbe in linea con le richieste dei piemontesi.

Un altro aspetto fondamentale sarà dettato dalla volontà del calciatore. Quest’ultimo è stato ad un passo dall’approdo all’Atalanta, poi rifiutata in extremis. Sulle tracce del calciatore della Nazionale ci sono però diversi top club, tra cui anche la Juventus e diverse società inglesi. Sarà fondamentale, quindi, anticipare la concorrenza e piazzare un importante colpo in entrata.