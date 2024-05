Luis Alberto Napoli, lo spagnolo piace a De Laurentiis: il piano per accontentare la Lazio

Il Napoli lavora in vista della prossima stagione. Uno degli obiettivi porta il nome di Luis Alberto, ormai in uscita dalla Lazio.

Sono ore calde in casa Napoli in vista del futuro. La società azzurra non è per nulla entusiasta della stagione in corso, motivo per il quale potrebbe prendere vita una mini rivoluzione. L’idea nasce dalla volontà di Aurelio De Laurentiis, il quale è voglioso di costruire un progetto vincente ripercorrendo le orme dell’ultima annata conclusa con il tricolore. A distanza di un anno, le cose sembrerebbero essere cambiate in modo radicale. Infatti, la squadra ha perso il proprio DNA vincente, non centrando così gli obiettivi societari.

Le prestazioni dei calciatori sono state spesso sottotono, motivo per il quale la nuova idea di De Laurentiis andrebbe a “colpire” anche i protagonisti. Sono diversi gli azzurri che lasceranno il club al termine della stagione, oltre ad alcuni che hanno già “abbandonato” la causa azzurra. Stiamo parlando di Piotr Zielinski, il quale vestirà la maglia dell‘Inter nella prossima stagione e lascerà un vuoto importante nel centrocampo partenopeo. Quest’ultimo, dovrà essere riformato attraverso il mercato in entrata, con la speranza di individuare i profili adeguati da cui ripartire.

Luis Alberto torna di moda per il Napoli: l’idea di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis è pronto ad investire sul mercato in entrata. Il Napoli ha l’assoluta necessità di rinforzare la mediana, ancor più dopo i diversi addii. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” c’è un nuovo profilo che piace al patron azzurro. Si tratta di Luis Alberto, attualmente in forza alla Lazio di Tudor. Con ogni probabilità, però, la storia d’amore con il club capitolino è giunta ai titoli di coda. Infatti, il calciatore ha già chiesto alla dirigenza di rescindere il proprio contratto per cercare fortuna altrove.

Il calciatore spagnolo, già nell’estate scorsa è stato accostato al club azzurro. L’affare non decollò mai, ma nelle prossime settimane potrebbero intensificarsi i contatti visto l’addio ormai scontato alla Lazio. Inoltre, a facilitare l’affare in entrata potrebbe essere Giovanni Simeone. Quest’ultimo è l’indiziato numero uno per lasciare il Napoli e piace molto ad Igor Tudor. Al momento le operazioni sono separate, ma non è da escludere un possibile scambio di mercato affinché il colpo in entrata risulti più semplice per entrambe le dirigenze.