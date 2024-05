Conte Napoli, registrata una frenata: cosa sta rallentando la trattativa

Il futuro di Antonio Conte continua ad essere in bilico. Le ultime sul possibile accordo con Aurelio De Laurentiis.

Le riserve sul futuro di Antonio Conte non sono state ancora sciolte. L’allenatore italiano è voglioso di tornare in panchina, ma prima bisognerà trovare la giusta piazza da cui ripartire. Il tecnico sarebbe disposto ad un possibile ritorno in Italia, che però al momento risulterebbe più difficile del previsto. Infatti, nelle ultime ore la pista che porterebbe alla panchina del Napoli si è raffreddata in modo molto evidente. Aurelio De Laurentiis starebbe riflettendo sull’operazione, ma al tempo stesso continuano ad esserci ulteriori candidati.

Antonio Conte è stato a lungo l’obiettivo primario del Napoli. Subito dopo l’esonero targato Rudi Garcia, c’è stato un contatto con il tecnico italiano, il quale rispedì però la proposta al mittente. A distanza di alcuni mesi, la situazione sembrerebbe essere del tutto diversa, ancor più dopo la volontà di Aurelio De Laurentiis di valutare anche altri profili.

Conte-Napoli, De Laurentiis blocca l’affare: l’idea del club

Negli ultimi giorni, la vicenda legata ad Antonio Conte e al Napoli è molto chiacchierata. L’allenatore italiano continua ad essere nel mirino di Aurelio De Laurentiis, nonostante l’affare stia vivendo una fase di stallo. Come riportato da Marco Giordano, in esclusiva per “SpazioNapoli” i contatti tra l’allenatore e il presidente ci sono stati ed anche in modo frequente. Una volta raggiunto un principio di accordo, però, il condottiero del club azzurro avrebbe fatto un passo indietro. Con ogni probabilità, il problema principale è rappresentato dalle richieste dell’ex calciatore, il quale chiedeva un ingaggio elevato ed un contratto pluriennale. Tutto ciò, ha portato la dirigenza partenopea a mettere in stallo l’intera operazione. Al momento, però, l’operazione non è tramontata in modo definitivo.

A tal proposito, il presidente De Laurentiis starebbe valutando ulteriori profili. Uno dei nomi più blasonati è quello di Stefano Pioli, il quale lascerà il Milan al termine della stagione ed ha importanti richieste economiche. Inoltre, restano vivi i profili di Gian Piero Gasperini, Vincenzo Italiano, Domenico Tedesco, Marco Rose. Il tutto dipenderà dalla scelta del patron, il quale è chiamato a sciogliere le riserve per il futuro allenatore del club Campione d’Italia. Uno dei punti cruciali è decidere se assecondare o meno le richieste importanti avanzate da Antonio Conte nel corso delle ultime settimane.