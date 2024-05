Clamoroso Garcia, notizia a sorpresa: può finire sulla panchina di un top club europeo

Rudi Garcia è pronto a tornare in panchina dopo l’esperienza al Napoli. Un top club sarebbe sulle tracce del tecnico francese.

Il nome di Rudi Garcia a Napoli non verrà di certo ricordato per sempre. Arrivato come “successore” di Spalletti, non è mai riuscito a consolidare le proprie idee a capo del gruppo azzurro. L’allenatore francese, fin dall’inizio della sua esperienza in Campania, ha dimostrato di non essere all’altezza della situazione. A complicare ancor più la sua avventura ci ha pensato sicuramente il mercato, il quale è stato condito da alcuni investimenti “mediocri” per rinforzare la rosa. Sostituire colui che ha consegnato lo scudetto dopo trentatré anni non era facile, ma forse neppure l’ex Roma si aspettava una parentesi così complicata.

Il rapporto con Aurelio De Laurentiis non è mai sbocciato. Le idee del patron e del tecnico non erano simili, motivo per il quale si è poi arrivato all’esonero dopo la sconfitta interna contro l’Empoli. Sotto il diluvio, allo stadio Diego Armando Maradona, si è consumato uno dei matrimoni più “tragici” della storia del club partenopeo. Nonostante l’esonero e l’immediato ritorno in Francia, Rudi Garcia non vuole saperne di smettere. Infatti, nelle ultime ore starebbero circolando importanti notizie in merito ad un suo possibile approdo in un top club europeo.

Garcia pronto a tornare in panchina: piace al Bayern Monaco

Rudi Garcia studia il ritorno in panchina in vista della prossima stagione. Come riportato da “L’equipe”, l’allenatore francese sarebbe uno dei candidati alla panchina del Bayern Monaco. Quest’ultimo, nonostante la semifinale di Champions League ancora da giocare, avrebbe già deciso di esonerare Thomas Tuchel. Infatti, la dirigenza bavarese ha già avviato il casting per individuare il profilo migliore dal quale ripartire per i prossimi anni.

Il Bayern Monaco è deluso per la mancata vittoria della Bundesliga, motivo per il quale sarebbe alla ricerca di un profilo esperto. Diversi allenatori hanno rifiutato la prestigiosa panchina, basti ripensare a Nagelsmann e Xabi Alonso. Proprio da qui, nasce la volontà del club di puntare su Rudi Garcia. Al momento, si tratta di un semplice voce di mercato in quanto la trattativa tra le parti non è stata ancora avviata. Con ogni probabilità, l’ex Napoli accetterebbe volentieri un ritorno in panchina, ancor più visto l’enorme prestigio dei tedeschi in Europa e nel mondo.