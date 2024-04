“Ho parlato con i dirigenti del PSG”, pazzesco Osimhen: rivelazione dall’ex intermediario

Victor Osimhen è sicuramente uno dei giocatori che lascerà il Napoli in estate, con vari club sulle sue tracce. Arriva la rivelazione dell’intermediario riguardante il PSG.

In casa Napoli è già iniziata la pianificazione del futuro, con le prime mosse di Aurelio De Laurentiis incentrate sulla dirigenza. Proprio i nuovi dirigenti che potrebbero arrivare in azzurro – tra cui Giovanni Manna- dovranno occuparsi della delicata cessione di Osimhen.

L’attaccante nigeriano è ormai in procinto di lasciare il Napoli per trasferirsi in un nuovo club, con diverse pretendenti pronte a darsi battaglia per acquistarlo. Intanto arriva la rivelazione dell’intermediario di mercato, che si è espresso su Osimhen e sul prossimo attaccante del PSG.

Rivelazione clamorosa sul futuro di Osimhen: riguarda il PSG

Sono molti i club che sarebbero pronti a fare passi falsi per assicurarsi Victor Osimhen la prossima estate, e tra questi ci sarebbe il PSG. Il club parigino saluterà Kylian Mbappé, che lascerà il club a parametro zero. L’uscita del fuoriclasse francese lascerà un vuoto nell’attacco parigino, e per forza di cose sarà necessario l’acquisto di un nuovo centravanti. Andrea D’Amico, noto agente ed intermediario, si è espresso sul profilo cercato dal PSG per il post Mbappè ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Sono stato recentemente a Parigi ed ho parlato ieri sera coi dirigenti del PSG ed anche loro hanno investito 160 mln per tre attaccanti, sanno che partirà Mbappè ed anche loro sono attenti alla costruzione. Non ho parlato di Osimhen, penso che il sostituto di Mbappè sia diverso dal profilo di Osimhen. Cercano un giocatore come Lautaro Martinez”.

D’Amico allontana dunque Osimhen dal PSG, che sarebbe a caccia di altri tipi di attaccanti rispetto alle caratteristiche del nigeriano. Una rivelazione clamorosa quella dell’agente, che qualora venisse confermata, sancirebbe l’uscita di scena del club francese nella corsa all’attaccante del Napoli. Sicuramente il PSG spenderà suon di milioni per il prossimo attaccante, anche se già la scorsa estate sono stati effettuati investimenti importanti per Goncalo Ramos, Dembelé e Kolo Muani. Ovviamente ogni discorso in chiave mercato può sempre cambiare, ma ad oggi il PSG non sarebbe iscritto alla corsa per l’acquisizione di Osimhen. Poco cambia per il club partenopeo, che ormai ha messo in preventivo la cessione del bomber nigeriano nel corso della prossima sessione di mercato. D’altronde sono diversi i club in pressing su Osimhen, tra cui anche il Chelsea che sarebbe pronto a rilanciare il proprio progetto ripartendo proprio dall’attaccante nigeriano.