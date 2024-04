Nuovo stadio e centro sportivo Napoli, parla il ministro Fitto: avete sentito?

Il ministro Fitto ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al nuovo stadio e centro sportivo del Napoli.

Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR con delega al Sud, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla questione legata al nuovo stadio e al nuovo centro sportivo della SSC Napoli, tema molto dibattuto nelle ultimissime settimane.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, secondo quanto rivelato da lui stesso, è pronto a costruire il nuovo stadio anche lontano da Fuorigrotta e circa un mese fa il numero uno del club partenopeo si sarebbe accordato con Fitto riguardo alla futura presentazione dei progetti e coperture economiche, che poi dovranno trovare riscontro di fattibilità. Il patron azzurro ha le idee chiare e intende assolutamente perseguire questa strada dopo i diversi screzi con il Comune di Napoli riguardo alla presa in gestione dello Stadio Diego Armando Maradona.

Una delle zone più chiacchierate a tal riguardo è Bagnoli, su cui c’è una sorta di duello fra la FITP e la SSC Napoli per la concessione dei permessi di costruire nella medesima area (qui l’esclusiva)

Fitto categorico sulla vicenda stadio: “Non ne abbiamo parlato”

Il ministro Fitto, a Napoli per motivi lavorativi, ha rilasciato alcune parole in cui ha spento l’entusiasmo che si era creato attorno alla vicenda stadio a seguito di un incontro con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Non sono a Napoli per parlare di stadio. Se ho incontrato De Laurentiis per lo stadio e il centro sportivo a Bagnoli? No, non abbiamo parlato di nulla”.

L’intenzione del presidente De Laurentiis è quella di aver un impianto pronto entro le selezioni per gli stadi candidabili per Euro 2032: competizione che si terrà in Italia ed in Turchia. Non a caso la società, non solo punta sulla costruzione di un proprio stadio di proprietà e all’avanguardia dello sviluppo tecnologico ma ha anche deciso di allontanarsi dal Training Center di Castel Volturno per accasarsi in un centro sportivo moderno che possa ospitare le Nazionali in ritiro.

Solo nell’ottobre del 2026, come annunciato dalla Uefa, verranno annunciati le città ed i rispettivi impianti in cui si potrà svolgere la competizione. Una vera e propria corsa contro il tempo quella di De Laurentiis, motivato a raggiungere il suo obiettivo.