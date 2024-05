Fiorentina-Napoli, le ultime di formazione: dubbio in attacco

Le ultime novità di formazione in vista dell’incontro dell’Artemio Franchi, un solo dubbio da sciogliere per mister Calzona.

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Fiorentina Napoli, ultima trasferta del campionato azzurro. I partenopei scenderanno in campo questa sera alle ore 20:45, all’Artemio Franchi di Firenze, nel match che potrebbe regalare le ultime possibilità di accedere in Europa per il quindicesimo anno consecutivo. In tal caso, tuttavia, si tratterebbe della sola Conference League che non scalda il cuore dei tifosi napoletani, abituati a palcoscenici decisamente più prestigiosi. Ciononostante, gli uomini guidati da Francesco Calzona sono chiamati a ritrovare la vittoria e tentare di chiudere dignitosamente il campionato.

Le difficoltà restano alte, la squadra vive un pessimo periodo di forma e, a prescindere da ciò, non è mai semplice riuscire a ottenere i tre punti in casa della Fiorentina. Inoltre, a complicare maggiormente i piani del Napoli è l’assenza di Victor Osimhen che non sarà del match a causa di un problema di natura muscolare. Assenza pesantissima per gli azzurri, il nigeriano è una minaccia per qualsiasi retroguardia e riesce a impensierire gli avversari nonostante il trend della squadra. Mister Calzona è chiamato a scegliere il sostituto dell’ex Lille, sono due i calciatori pronti a scaldare i motori.

Fiorentina Napoli, dubbio offensivo: Raspadori in vantaggio

Fiorentina Napoli non è mai stata una partita banale per gli azzurri, soprattutto negli ultimi campionati. La squadra partenopea andrà alla ricerca dei tre punti per concludere dignitosamente la stagione, la formazione di Italiano è avvisata. D’altra parte peserà come un macigno l’assenza di Victor Osimhen che, come riferito dal quotidiano Repubblica, dovrebbe essere sostituito da Giacomo Raspadori al centro dell’attacco. L’ex Sassuolo è in ballottaggio con Giovanni Simeone per una maglia da titolare, il tecnico calabrese deciderà solo a poche ore dalla partita il partner offensivo di Politano e Kvara.

Gli altri reparti non dovrebbero subire modifiche, da sottolineare l’ennesimo stop di Piotr Zielinski, sostituito da Jens Cajuste nel terzetto di centrocampo con Lobotka e Anguissa. In difesa, Olivera si posizionerà ancora una volta sul versante sinistro – approfittando dell’indisponibilità di Mario Rui – andando a completare il pacchetto arretrato composto da Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. La qualità della rosa napoletana resta elevata, il rendimento dei calciatori delude profondamente i tifosi che mai si sarebbero aspettati un percorso del genere: il popolo azzurro cerca una sottile consolazione sperando nella vittoria al Franchi.