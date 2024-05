Calciomercato Napoli, il difensore arriva direttamente dalla Serie A: i dettagli

Le ultime notizie sul calciomercato degli azzurri, svelato il giocatore inserito nella lista dei desideri della società.

Il calciomercato è pronto a dominare la scena dei prossimi mesi, al termine del campionato di Serie A entreremo nel vivo della finestra che coinvolgerà i club. Il Napoli sarà indubbiamente tra le società più attive, il pessimo rendimento degli azzurri in questa stagione costringerà la dirigenza ad attuare una significativa rifondazione della rosa. Saranno numerosi i giocatori che andranno alla ricerca di nuove fortune, uno su tutti Osimhen che raggiungerà un big club europeo. La cessione del bomber nigeriano sarà fondamentale per monetizzare un’importante cifra, la quale sarà prontamente investita per completare anche gli altri reparti.

A subire modifiche sarà sicuramente il pacchetto difensivo, il Napoli non è ancora riuscito a trovare il giusto sostituto di Kim che ha salutato la scorsa estate. Sono tanti i centrali di difesa presenti sul taccuino della dirigenza partenopea, i tifosi si aspettano un colpo altisonante che possa risollevare il morale della piazza. Tra i profili attenzionati dal futuro ds Giovanni Manna appare anche un vecchio obiettivo degli azzurri, pronti a tornare nuovamente alla carica per ingaggiare il difensore: l’affare è possibile, De Laurentiis fiuta il colpo.

Napoli su Martinez Quarta, la valutazione della Fiorentina

La difesa ha rappresentato uno dei problemi più rilevanti della stagione del Napoli, sono addirittura 46 le reti incassate fino ad ora. Inevitabilmente la società è alla ricerca di un centrale che possa aumentare lo spessore del reparto e, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’identikit porterebbe a Martinez Quarta. L’argentino è entrato nuovamente nella lista dei desideri del club che dovrebbe sborsare almeno 10 milioni di euro per riuscire ad arrivare alla fumata bianca. Si tratterebbe di un’operazione low cost, il sudamericano percepisce appena 1 milione di euro alla Fiorentina.

Le condizioni per concretizzare l’affare ci sono, Quarta vuole lasciare Firenze ed è pronto a comunicare la propria decisione ai piani alti della dirigenza. De Laurentiis fiuta il colpo, in seguito al match di questa sera contro la Viola potrebbero esserci contatti tra le parti per provare a imbastire una vera e propria trattativa. Martinez Quarta piace al Napoli, ma inevitabilmente il suo arrivo dipenderà dal futuro allenatore che si accomoderà sulla panchina napoletana. In caso di arrivo di Conte o Gasperini – che sembrano essere in pole su Pioli e Italiano – Quarta potrebbe concretamente vestire la maglia azzurra, le sue caratteristiche si sposano alla perfezione con lo stile dei due tecnici.