ESCLUSIVA – Centro sportivo Napoli a Bagnoli, ultimatum per De Laurentiis: cosa accadrà subito dopo Pasqua

Giunge d’improvviso in direzione Aurelio De Laurentiis l’ultimatum in vista della costruzione del nuovo centro sportivo in quel di Bagnoli. Il presidente azzurro messo alle strette.

In quel di Napoli, nonostante la pausa per le Nazionali e il recente scoppio di eclatanti casi mediatici, non si è perso di vista il capitolo nuovo centro sportivo. Dopo le prime notizie infatti, l’ipotesi di nuovo impianto in quel di Bagnoli, prendendo come palla al balzo per la costruzione l’arrivo di Euro2032, si è stanziata nelle menti dei tifosi, cui entusiasmo potrebbe essere però frenato dalle ultime news. Le nostre fonti narrano difatti di un De Laurentiis messo completamente alle strette, con un altro progetto pronto a stanziarsi nel sito di Bagnoli individuato.

Tavolo dello Sport, tennis e padel beffano De Laurentiis

Come i tifosi ben sapranno, la SSC Napoli non è l’unica società ad aver messo gli occhi sui terreni dell’ex Italsider di Bagnoli. Oltre agli azzurri infatti, anche la FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) sarebbe interessata all’acquisizione del sito. Il tutto, per costruirvici su nuovi e moderni impianti ad hoc per tennis e padel, tanto da aver messo spalle al muro lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis. Questo perché, secondo le nostre fonti, dopo Pasqua sarà programmato il cosiddetto Tavolo dello Sport, un Consiglio che vedrà come protagonisti CONI, Sport&Salute, FITP e gli organi competenti di Bagnoli.

Il tutto, ai fini di fortificare il progetto “Centro Tecnico Federale del Tennis” in quel di Bagnoli, proposto dalla stessa FITP e che continua ad ottenere consensi fra le alte cariche del Comune. Nel corso di tale Consiglio verranno dunque presentati progetti e copertura ideati per la costruzione dei nuovi campi e delle nuove strutture in prossimità dei terreni dell’ex Italsider, con il Tavolo dello Sport che promette di portare consistenti passi in avanti anche verso la deposizione della prima pietra. Un vero e proprio ultimatum, quindi, per De Laurentiis, chiamato a rispondere quanto prima ad una così solida manovra ad opera della ‘concorrenza’.

Nuovo stadio a Bagnoli, il Napoli e De Laurentiis devono fare in fretta

Come detto, il duello fra la FITP e la SSC Napoli per la concessione dei permessi di costruire in quel di Bagnoli sembrerebbe essere sempre più indirizzato verso la Federazione Italiana Tennis e Padel. Il Tavolo dello Sport promette infatti di regalare un nuovo sprint verso il raggiungimento dell’accordo, rappresentando di conseguenza un ultimatum vero e proprio per Aurelio De Laurentiis. Essendo tale incontro previsto immediatamente dopo Pasqua, il presidente azzurro e la società partenopea dovranno fare del proprio meglio per controbattere a tale iniziativa, ideando progetti stabili e sostenibili da presentare come risposta alla FITP.

Una manovra non facile, resa ancor più difficile dalle tempistiche che stringono ma che, a conti fatti, resta l’unica soluzione per la SSC Napoli. Dovesse non arrivare una replica da parte dei campani, o dovesse quest’ultima essere poco convincente, il confronto vedrebbe la FITP trionfare senza indugi, eliminando tutte le possibilità di nuovo centro sportivo azzurro a Bagnoli