Svolta Zirkzee, 50 milioni più un giocatore: mega offerta al Bologna

Il Napoli he messo nel mirino la vera rivelazione di questa Serie A, in vista della cessione prossima di Osimhen. Una rivale, però, si inserisce prepotentemente nella corsa all’attaccante.

Siamo al rush finale di stagione, e il Napoli ha quasi matematicamente salutato la qualificazione alla fase a gironi della prossima edizione di Champions League. L’annata è stata sin qui tra le più deludenti dell’era De Laurentiis, ma le ultime otto giornate di Serie A rappresentano un’opportunità per limitare i danni. La società è già a lavoro per rifondare la rosa in vista della sessione estiva di mercato. Tanti i nomi nella lista dei desideri del numero uno azzurro. Uno di questi è Joshua Zirkzee, che sostituirebbe Victor Osimhen ormai prossimo all’addio. Nelle ultime ore, pare sia finito nell’orbita di una rivale dei partenopei.

Mercato Napoli, anche il Milan vuole fortemente Zirkzee

Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, nella corsa a Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna, si è inserito il Milan, pronto a presentare una mega offerta:

Il Milan ci sta lavorando. Ci proverà, anche se la trattativa sarà complessa. Il Bologna, quando ragiona sulla valutazione da dare a Zirkzee, pensa a Rasmus Hojlund, trasferito allo United per 75 milioni più 10 di bonus, e non può fare a meno di considerare che Joshua ha numeri simili: è meno giovane ma è già oltre i 10 gol segnati dal danese nella scorsa stagione con l’Atalanta. Il Milan, questo è certo, non può arrampicarsi a valutazioni da 70-80 milioni e deve trovare un’altra soluzione. Puntare sulla volontà di Zirkzee e andare oltre la cifra spesa due estati fa per Charles De Ketelaere. Ragionevole ipotizzare che il Milan possa arrivare vicino ai 50 milioni, sfruttando la carta Alexis Saelemaekers, che il Bologna può riscattare per una decina di milioni ed è molto apprezzato da Thiago Motta.

La stagione del gioiellino olandese è da incorniciare: in 28 gare di campionato disputate con la maglia dei rossoblù, ha messo a referto 10 gol e 4 assist, risultando fondamentale per la costruzione della manovra oltre che per la finalizzazione della stessa.

Il Napoli rimane vigile, perché Zirkzee è un obiettivo, anche se né lui né gli altri calciatori osservati, come David, Gimenez e la sorpresa Lukaku, sembrano rappresentare la scelta definitiva al sostituto di Victor Osimhen. De Laurentiis vuole riflettere, perché la stagione 2024/2025 dovrà essere gioco forza quella del riscatto, e oltre alla questione attaccante, ci sono altri nodi da portare al pettine il prima possibile.