Erede Osimhen, bomba di mercato a sorpresa: Manna fondamentale per il colpo

Victor Osimhen è sempre più vicino ai saluti, il club partenopeo sta già osservando il suo possibile erede.

La sessione di mercato estivo si avvicina sempre di più, il Napoli dovrà prendere delle decisioni in merito ai prossimi acquisti e alle prossime cessioni. Tra i diversi punti da affrontare, c’è sicuramente il possibile addio di Victor Osimhen. Sostituire un titolare così importante, non sarà sicuramente facile. Diversi i centravanti osservati dalla società partenopea, ma ancora nessuno sembra essere in una posizione vantaggiosa rispetto ad altri. In merito a ciò, potrebbe esserci l’inserimento a sorpresa di un centravanti molto conosciuto come erede del calciatore nigeriano.

Lukaku al Napoli come possibile erede di Victor Osimhen

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha fatto un’importante rivelazione sul possibile sostituto di Victor Osimhen. Secondo tale indiscrezione, il posto del centravanti azzurro potrebbe essere preso da Romelu Lukaku.

Di seguito quanto evidenziato:

“Mi arrivano voci sulla possibilità che il Napoli possa prendere Lukaku per sostituire Osimhen. Bisogna fare attenzione a questa pista, oltre ai vari David, Gimenez e Zirkzee, si potrebbe aggiungere anche il nome di Lukaku nella lista di centravanti seguiti dal club. Inoltre dobbiamo ricordare che il prossimo ds azzurro, Giovanni Manna, aveva già trattato la scorsa estate Lukaku, ma la mancata cessione di Vlahovic bloccò la trattativa. Quindi ha già rapporti con il Chelsea (proprietario del cartellino) che con l’entourage del giocatore”.

Il numero 9 è sempre più vicino all’addio, il presidente Aurelio De Laurentiis ha già iniziato a stilare una serie di nomi che potrebbero andare a sostituire il calciatore nigeriano. Diverse le piste seguite attentamente dalla società partenopea, ma ancora nessun calciatore sembra essere in pole. Tra i nomi inseriti in lista, spiccano quelli di David, Gimenez e Zirkee. Ma la vera e propria sorpresa, potrebbe essere l’aggiunta di Romelu Lukaku.

Inoltre, con molta probabilità, il prossimo dirigente sportivo del club partenopeo potrebbe essere Giovanni Manna. Il suo arrivo in casa Napoli, potrebbe facilitare l’acquisto del calciatore belga. A tal proposito, Manna ha già trattato con l’entourage del giocatore e con il Chelsea, per portarlo alla Juventus. Tuttavia, l’affare non si concluse positivamente a causa della mancata cessione di Dusan Vlahovic. Dunque, nel caso in cui Manna dovesse diventare dirigente sportivo del Napoli, ciò potrebbe diventare un punto a favore per accaparrarsi il belga. Bisognerà attendere la fine della stagione e l’ufficialità del suo passaggio all’interno della società azzurra, successivamente si potranno avere aggiornamenti inerenti alle prossime manovre di mercato.