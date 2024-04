Mercato Napoli, il big può dire addio a sorpresa: “Tentazione Premier”

Un fulmine a ciel sereno è la notizia lanciata dall’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui un big potrebbe dire addio a sorpresa al Napoli al termine della stagione.

Ormai si sa: raggiungere il traguardo, in casa Napoli, è impresa ben ardua. Il momento è delicato e l’ennesima sconfitta stagionale di sabato santo contro l’Atalanta ha aperto nuove e profonde riflessioni, oltre che a incessanti critiche da parte dei tifosi. Francesco Calzona non si è nascosto al termine del match, definendo giusta la contestazione piovuta dagli spalti del Diego Armando Maradona, intimando i suoi a una reazione d’orgoglio da qui all’ultima sfida del campionato di Serie A.

Dopo di che, sarà rivoluzione totale: in parte, la stessa sembra essere già partita con l’arrivo imminente di Giovanni Manna dalla Juventus. Presto potrebbero arrivare le firme sui contratti per colui che sarà tra i protagonisti del nuovo corso in casa Napoli. Ma ulteriori e grosse novità sono attese, soprattutto, dal mercato, con diversi colpi in entrata previsti ma anche eventuali uscite dolorose. A tal riguardo, la notizia lanciata dall’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui uno degli uomini più influenti dello spogliatoio azzurro potrebbe dire clamorosamente addio alla compagine partenopea.

Mercato Napoli, tifosi in ansia per Di Lorenzo: ipotesi addio

Se fosse Giovanni Di Lorenzo uno dei possibili colpi di scena del mercato in uscita del Napoli? A lanciare la clamorosa ipotesi è l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui non è affatto scontata la sua permanenza in azzurro.

“Sta seriamente pensando di lasciare il Napoli”, ha rivelato il quotidiano, spiazzando difatti tutti i tifosi del Napoli che vedono in lui un vero e proprio simbolo del terzo Scudetto. Il Mattino ha spiegato che il capitano azzurro sarà ben attento alle eventuali proposte, nonostante il fresco rinnovo. “Qualcosa lo turba nella gestione del dopo-Spalletti perché lui vuole un progetto vincente”, ha scritto inoltre Il Mattino, ribadendo come la volontà di voler chiudere la carriera in azzurro potrebbe essere cambiata.

Di Lorenzo: sull’azzurro c’è la Premier League

Giovanni Di Lorenzo, insomma, si aspetta un progetto vincente per continuare a Napoli, altrimenti potrebbero aprirsi le porte dell’addio. In particolare, sarebbe la Premier League la tentazione in questione, con Manchester United e Aston Villa che sarebbero pronte a fiondarsi sul numero 22 azzurro.

D’altro canto, anche Aurelio De Laurentiis sembra aver impostato una linea chiara: nessuno scontento resterà in azzurro. Situazione che, di conseguenza, è tutta da monitorare in attesa che arrivi il finale di stagione.