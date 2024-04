Manna-Napoli, il DS ha già le idee chiare: quattro acquisti nel mirino

Prende forma il Napoli di Manna, il numero 1 della next gen juventina avrebbe già ideato il suo piano di lavoro.

Giovanni Manna, numero 1 della Next Gen della Juventus, dovrebbe essere con ogni probabilità il nuovo direttore sportivo del Napoli. Questa è l’indiscrezione di oggi, news che ha trovato conferme tra i più disparati siti d’informazione calcistica, oltre che dagli esperti in materia di calciomercato.

Salterà quindi Meluso, anche se la questione pareva chiara e definita da settimane, nonostante le smentite di rito dello stesso d.s, che proprio non è riuscito ad entrare nelle grazie di Aurelio De Laurentiis nel corso di questa complicata annata.

Manna, nasce il suo Napoli: le idee del nuovo direttore sportivo sul tavolo

La firma tra Manna ed il Napoli non è stata ancora apposta, ma l’accordo verbale sarebbe già garanzia. Ma in quale modo opererà Manna? Facile immaginarsi una gestione del tutto diversa del settore giovanile, vero e proprio tallone d’Achille dell’era De Laurentiis. Attraverso il lavoro certosino del dirigente juventino, infatti, nel corso di questi anni sono sbocciati fior fior di talenti a Torino, da Iling Jr a Soulé, passando per Miretti e Fagioli.

Secondo quanto raccolto dalle nostre fonti, però, Manna avrebbe anche già un’idea del lavoro da impostare sulla prima squadra. Nello specifico, il dirigente campano avrebbe in mente quattro acquisti mirati: due centrali di difesa, una mezz’ala ed una prima punta.

Per ciò che concerne il reparto arretrato, l’idea sarebbe di annettere ad un difensore centrale strutturato, uno che sappia impostare, fondamentale aspetto nel calcio moderno ed uno dei crucci dell’annata attuale in casa Napoli. Nel mezzo una mezz’ala di qualità e di inserimento, uno che sappia sopperire all’addio di Zielinski, top nel ruolo. Infine la prima punta: Victor Osimhen andrà via, per sostituirlo ci sarà una ampia disponibilità e l’idea sarebbe quella di consegnare al nuovo tecnico un giocatore forte, in grado di far goal ma giocare per e con la squadra.

Il tutto, scegliendo per la guida del nuovo corso Vincenzo Italiano, nome particolarmente gradito dallo stesso De Laurentiis, ma su cui sono in corso ancora valutazioni. L’attuale tecnico della Fiorentina, infatti, non convincerebbe ancora a pieno con le altre opzioni che continuerebbero ad oggi a restare a galla. Staremo a vedere nei prossimi mesi, ciò che appare certo è che qualcosa in casa Napoli si è smosso.