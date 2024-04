Kvaratskhelia, insidie dalla Premier: la mossa degli agenti preoccupa tutta Napoli

Khvicha Kvaratskhelia nel mirino della Premier League, la mossa degli agenti del georgiano preoccupa la società partenopea.

Il Napoli potrebbe rischiare grosso, Khvicha Kvaratskhelia potrebbe non continuare più a giocare all’interno della rosa azzurra. Emergono nuove insidie in merito al rinnovo del georgiano, gli agenti del giocatore potrebbero avere in mente altre idee circa il futuro del gioiello azzurro.

Kvaratskhelia in Premier, il rinnovo con il Napoli potrebbe saltare

Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, il presidente Aurelio De Laurentiis rischia di dover aumentare l’offerta per trattenere Khvicha Kvaratskhelia in maglia azzurra. Secondo tale indiscrezione, 3 milioni di euro a stagione per i prossimi 4 anni potrebbero non essere più sufficienti per continuare ad avere il georgiano all’interno della rosa. Ciò potrebbe rappresentare un vero e proprio problema per la dirigenza partenopea, il Napoli potrebbe rischiare seriamente di perdere il proprio attaccante. A tal proposito, infatti, gli agenti del calciatore georgiano stanno valutando le numerose richieste da parte dei club provenienti dalla Premier League. In caso di offerte allettanti, il giocatore potrebbe non rinnovare con il club partenopeo e proseguire la carriera altrove.

Dunque, bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti in merito al futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Il presidente Aurelio De Laurentiis dovrà gestire al meglio la situazione per evitare eventuali episodi spiacevoli, il Napoli non può assolutamente permettersi di sbagliare. Il rischio di perdere il giovane talento c’è, per questo motivo non bisogna sottovalutare le numerose offerte da parte degli altri club. La dirigenza partenopea dovrà spingere un po’ di più sull’offerta per trattenere il georgiano, o potrebbe rischiare di consegnare il proprio gioiello più luminoso nelle mani della concorrenza.

Il valore del 77 azzurro è sicuramente inestimabile, per questo il Napoli deve fare di tutto affinché prosegua la sua avventura all’ombra del Vesuvio, diventando anche un leader della squadra. Con la futura cessione di Osimhen, sarà proprio Kvaratskhelia a ereditare il ruolo indiscusso di calciatore più forte della rosa. Una grande responsabilità per un calciatore di appena 23 anni, motivo per cui anche la stessa società deve essere pronta a fare un sforzo per trattenerlo.

Il contratto con il Napoli scade nel 2027, quindi il rischio di ripetere l’errore fatto con Zielinski è decisamente scongiurato. Eppure quest’anno la squadra ha già vissuto sulla propria pelle cosa significhi avere calciatori in squadra non propriamente concentrati al cento per cento sugli azzurri. Kvaratskhelia non solo rappresenta il presente, ma anche il futuro del Napoli. Ecco perché la sua situazione contrattuale preoccupa l’intera tifoseria partenopea.