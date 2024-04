Centro sportivo Napoli, spunta una nuova offerta: è una località del Vesuviano

Il Napoli dovrà lasciare Castel Volturno nel 2025 e c’è bisogno di un nuovo centro sportivo: nuova offerta nel Vesuviano.

Nelle ultime settimane in casa Napoli tengono banco due questioni molto spinose e strettamente collegate tra loro. Stiamo parlando ovviamente della costruzione del nuovo stadio e del nuovo centro sportivo.

Se per la questione stadio si può procedere con maggiore tranquillità, dato che comunque c’è lo Stadio Maradona che può beneficiare di un restyling importante, diversa è la questione relativa al nuovo centro sportivo.

L’edizione odierna de “Il Mattino“, infatti, ha ribadito che il Napoli dovrà lasciare Castel Volturno nell’estate del 2025. L’accordo per l’affitto è agli sgoccioli e non ci saranno proroghe. Il Napoli, dunque, in poco tempo deve trovare una zona in grado di ospitare il nuovo centro sportivo azzurro.

Nuovo centro sportivo, resta viva l’ipotesi Bagnoli

Il Napoli, come affermato dallo stesso presidente De Laurentiis sta provando a costruire il nuovo stadio e il nuovo centro sportivo a Bagnoli. La situazione nell’area del’ex Italsider non è facile. Oltre alla bonifica, infatti, si è inserita la Federazione Italiana Tennis e Padel che ha già presentato i progetti per la costruzione del nuovo Centro Tecnico Federale.

Secondo quanto raccolto da SpazioNapoli negli scorsi giorni, infatti, si aspetterebbe una contromossa da parte dello stesso Aurelio De Laurentiis. Al Tavolo dello Sport che si terrà nei prossimi giorni dovrà presentare un progetto all’altezza che possa permettere alla SSC Napoli di ottenere i permessi per costruire il nuovo stadio e il nuovo centro sportivo a Bagnoli.

Centro sportivo Napoli, nuova idea nel Vesuviano

Il Napoli, però, non ha tempo da perdere e soprattutto sembra impossibile andare a costruire un nuovo centro sportivo entro l’estate del 2025.

De Laurentiis, dunque, sta valutando anche altre ipotesi per il nuovo centro sportivo degli azzurri. Il patron azzurro vorrebbe un terreno che possa permettere al club di avere almeno 10 campi regolamentare in modo da far allenare anche la Primavera e il settore giovanile insieme alla Prima Squadra.

Secondo quanto riporta da “Il Mattino“, però, De Laurentiis potrebbe essere costretto ad accontentarsi di meno campi e soprattutto di un centro sportivo già pronto. Proprio per questo motivo sta prendendo corpo l’ipotesi per il Napoli di spostarsi nei pressi di San Giuseppe Vesuviano.

Come detto, questo sarebbe un rincalzo per De Laurentiis che non potrà costruire il suo centro sportivo in stile Manchester City come ha sempre affermato, ma che comunque consentirebbe al Napoli di allenarsi.