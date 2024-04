Ultim’ora Napoli, accordo verbale con Manna: scelto anche l’allenatore!

Il Napoli è pronto ad accogliere Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo. Intanto, De Laurentiis avrebbe già scelto su chi puntare per la panchina in vista della prossima stagione.

Sono ore calde in casa Napoli. Il presidente De Laurentiis sta gettando le basi per la prossima stagione. Il progetto del club azzurro è da rifare, motivo per il quale verrà ingaggiato un nuovo allenatore e un direttore sportivo. Quest’ultimo prenderà il posto di Mauro Meluso, che con ogni probabilità lascerà la società al termine di questa annata.

Nelle ultime settimane sono stati tanti i nomi accostati al Napoli, ma nell’ultima ora si è scatenata una vera e propria bufera su chi si occuperà del mercato tra le file azzurre. Quasi sicuramente, tale ruolo verrà assegnato a Giovanni Manna. Quest’ultimo è attualmente in forza alla Juventus, ma ha già raggiunto un accordo verbale con Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione.

Il Napoli è pronto ad accogliere Manna: spunta anche l’allenatore!

Giovanni Manna è il prescelto di Aurelio De Laurentiis. L’ex direttore della Juventus Next Gen e primo collaboratore di Giuntoli a Torino è ormai pronto a sposare la causa azzurra. Stando a quando riportato da “GianlucaDiMarzio.com” è stato raggiunto un accordo verbale con il Napoli. Infatti, l’operazione è già vicina alla conclusione nelle prossime ore.

Inoltre, in casa Napoli va risolta anche la situazione legata al nuovo allenatore. Con ogni probabilità, Francesco Calzona non siederà sulla panchina azzurra nella prossima stagione. Non a caso, Aurelio De Laurentiis avrebbe già individuato l’obiettivo numero uno. Quest’ultimo porta il nome di Vincenzo Italiano, il quale lascerà la Fiorentina dopo aver raggiunto l’accordo con Commisso.

L’allenatore italiano è stato già vicino ai partenopei nella passata stagione, ma il patron azzurro decise poi di puntare su Rudi Garcia. A distanza di alcuni mesi l’epilogo potrebbe essere diverso, in quanto c’è la volontà da parte di entrambi di creare un nuovo progetto alla Corte del Vesuvio.