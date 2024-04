Ultim’ora, De Laurentiis beffa Giuntoli: chi sta per prendere dalla Juventus!

Il Napoli è a caccia di un nuovo direttore sportivo. Nelle ultime settimane, il presidente De Laurentiis ha sondato anche un dirigente della Juventus in vista della prossima stagione.

Aurelio De Laurentiis sta già lavorando alla prossima stagione del Napoli. Il presidente azzurro è a conoscenza delle difficoltà della squadra, motivo per il quale sarà opportuno rifondare l’intero ambiente. Infatti, oltre al nuovo allenatore, ci sarà il bisogno di ingaggiare un direttore sportivo in grado di mettere a segno alcuni colpi importanti.

Sul taccuino di Aurelio De Laurentiis ci sono diversi nomi, come quello di Accardi e Corsi. Nelle ultime ore, però, sono emerse alcune novità importanti. Infatti, il numero uno del club partenopeo avrebbe sondato Giovanni Manna, il quale potrebbe valutare una nuova esperienza lontano dalla Juventus.

Ultim’ora, De Laurentiis ha sondato un dirigente della Juventus: le ultime

Aurelio De Laurentiis guarda in casa Juventus per migliorare il futuro del Napoli. Stando a quando riportato da “SportItalia” il club azzurro è a caccia di un nuovo direttore sportivo. Oltre ai nomi già chiacchierati in passato, il presidente avrebbe valutato anche Giovanni Manna. Quest’ultimo è reduce da ottime annate con la Juventus, ed attualmente collabora proprio con Cristiano Giuntoli.

Giuseppe Manna è stato il vero cervello della Juventus Next Gen. Negli ultimi anni ha dimostrato di essere pronto per un ruolo importante, motivo per il quale attualmente è nel mirino del club Campione d’Italia. Aurelio De Laurentiis conosce già la difficoltà della trattativa con il club bianconero, ma potrebbe puntare sulla volontà del dirigente.

Va ricordato che era vivo anche il profilo di Sartori, attualmente in forza al Bologna. Nelle ultime settimane, il presidente avrebbe sondato anche il dirigente della società emiliana, ma l’idea è subito tramontata sul nascere. Attualmente, il primo vero obiettivo porta il nome del dirigente della Juventus. Attualmente è affiancato a Cristiano Giuntoli, ma l’idea di intraprendere un nuovo percorso in modo individuale potrebbe far vacillare il giovane dirigente.