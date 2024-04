Calciomercato Napoli, a sorpresa il nuovo acquisto può arrivare dall’Irlanda!

Il Napoli inizia a programmare la prossima stagione: tanti nomi al vaglio, l’indiscrezione di oggi guarda in Gran Bretagna.

Che sia Europa League o Conference, se non addirittura senza coppe, il Napoli ha già iniziato a programmare la prossima stagione. Queste sono le indiscrezioni ed i tifosi, dopo aver vissuto una stagione figlia dell’approssimazione se lo augurano, nella speranza di non ritrovarsi dinanzi agli stessi errori.

Alcune operazioni sono praticamente già definite: Osimhen verrà ceduto per una cifra monstre, Zielinski ha invece già firmato con l’Inter. Vari giocatori sono invece altrettanto certi di dover cambiare aria, da Diego Demme, fuori progetto tecnico praticamente da quasi due anni, o ad esempio Dendoncker.

Napoli, il calciomercato si smuove? Nuova idea dalla Championship inglese

Si dovrà poi pensare agli eventuali riscatti. Su Traorè pende una possibilità d’acquisto a ben 25 milioni, il calciatore è valido ma ad oggi non ha ancora convinto a pieno la società. Lindstrom, invece, dovrà esser rivalutato a fronte di un investimento importante effettuato ormai quasi un anno fa.

Insomma, ci sarà tanto da fare, sul rettangolo verde e non solo. La panchina resterà a disposizione di Calzona sino al termine del campionato, quando poi verrà scelto il nuovo allenatore nella lunga lista di papabili, infine, anche il ruolo di direttore sportivo è tutto da definire, con la riconferma di Mauro Meluso che appare quantomeno complicata per utilizzare un eufemismo.

Nonostante l’incertezza dell’uomo chiave in sede di calciomercato, secondo molte indiscrezioni il Napoli starebbe già lavorando a qualche operazione in ingresso. Quest’oggi, il quotidiano irlandese Belfasttelegraph, ha rilasciato in tal senso una indiscrezione relativa proprio agli azzurri. Il club di Aurelio De Laurentiis, sarebbe infatti interessato a Trai Hume, terzino destro classe 2000 del Sunderland e della nazionale irlandese del nord. Il calciatore, 39 presenze condite da 1 goal ed 1 assist nell’attuale Championship inglese, è un terzino destro polivalente, in grado di disimpegnarsi anche da centrale oltre che a sinistra.

Valore di mercato? Per transfermarkt 5 milioni, un’operazione non particolarmente onerosa quindi. Sul calciatore, però, ci sarebbero però svariate società di Premier secondo i colleghi irlandesi: Aston Villa, Bournemouth, Leeds ed infine il Leicester. Una concorrenza non impossibile da superare, ma che nel caso in cui questa indiscrezione trovasse conferme, dovrebbe essere registrata. Staremo a vedere, forse qualcosa nel calciomercato del Napoli già si sta iniziando a smuovere.