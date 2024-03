Napoli horror contro l’Atalanta, tifosi infuriati: cos’è successo all’intervallo!

È notte fonda in casa Napoli. I tifosi azzurri si sono scagliati contro la squadra di Francesco Calzona nell’intervallo del match contro l’Atalanta.

È una stagione da dimenticare questa per il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis. Dopo aver riportato lo Scudetto all’ombra del Vesuvio, che mancava da 33 anni, la squadra azzurra ci ha messo davvero poco tempo per scucirlo dal petto, rendendosi protagonista di un’annata alquanto negativa. Tra scelte di mercato discutibili, cambi di allenatori e una programmazione generale sbagliata, la società azzurra si prepara a chiudere una delle sue peggiori stagioni sotto la gestione De Laurentiis.

Il Napoli di mister Francesco Calzona continua a mettere in evidenza dei preoccupanti limiti, sia mentali che tecnico-tattici. La macchina da guerra apprezzata nella passata stagione con il condottiero Spalletti è da tempo diventata un ricordo. L’ennesima conferma della stagione no degli azzurri, è arrivata in occasione del primo tempo di Napoli-Atalanta. Ancora una volta, la formazione partenopea ha messo in mostra un atteggiamento troppo superficiale, concedendo alla Dea di Gian Piero Gasperini di fare la voce grossa sul rettangolo verde dello stadio Diego Armando Maradona.

Dura contestazione dei tifosi azzurri nei confronti della squadra di Calzona

La prova fornita nei primi 45 minuti di gioco dal Napoli di Francesco Calzona non è piaciuta affatto al pubblico presente sugli spalti dello stadio Diego Armando Maradona. L’Atlanta ha chiuso la prima frazione di gioco sul punteggio di 2-0, frutto dei gol messi a referto da Miranchuk e Scamacca. Entrambe le reti siglate dagli orobici, sono maturate a causa di due disattenzioni difensive del club partenopeo.

L’atteggiamento troppo superficiale assunto sia in fase offensiva che difensiva, ha permesso all’Atalanta di Gian Piero Gasperini di mettere le mani sul primo tempo, senza neanche fare particolarmente fatica. Non si è fatta attendere la reazione da parte del pubblico azzurro dello stadio Maradona. I supporter partenopei si sono fatti sentire, scagliandosi con rabbia nei confronti della squadra di Francesco Calzona.

Dopo il duplice fischio, i supporter del club partenopeo hanno fatto partire una serie di fischi all’indirizzo della squadra. La tifoseria azzurra ancora una volta ha esternato il proprio malcontento per un Napoli da horror. È stata decisa e rabbiosa la protesta del pubblico partenopeo, figlia di un primo tempo alquanto negativo degli azzurri.

La formazione allenata da Calzona ha concesso troppo, tanto, nella prima frazione. La squadra si è mostrata nuovamente disattenta e imprecisa nelle zone nevralgiche del campo, concedendo tempo e spazio di manovra alla squadra di Gasperini. Un’eventuale ko contro la Dea, metterebbe ancor più a rischio le speranze europee del Napoli di Francesco Calzona.