Ultim’ora Atalanta, Gasperini può sorridere: c’è un fondamentale recupero per il Napoli

L’Atalanta ha comunicato la lista dei calciatori convocati per la gara del Maradona contro il Napoli, Gasperini recupera un titolare.

Terminata la parentesi dedicata alla sosta per le nazionali, è tempo per ritornare a parlare di campionato. Per il termine del torneo di Serie A mancano nove giornate, tutte da vivere d’un fiato e che per metteranno ai vari club italiani di raggiungere (o meno) gli obiettivi prefissati.

La ripresa del campionato metterà subito il Napoli di Francesco Calzona di fronte al primo, grande, ostacolo da qui al termine della Serie A. Già, perché domani alle 12:30 al Maradona è prevista la sfida tra gli azzurri e l’Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini sta stupendo ancora una volta, sia per i risultati che sta raccogliendo, sia per la proposta di gioco.

Atalanta, Koopmeiners è recuperato per la gara con Napoli mentre sarà assente De Ketelaere

La gara del Diego Armando Maradona sarà decisiva per la zona Champions League, con gli azzurri che hanno un solo risultato a disposizione per risalire la graduatoria. Con l’Atalanta sarà un vero e proprio scontro diretto, una gara complicatissima che potrebbe avere una difficoltà in più. L’ultim’ora arriva direttamente dalla società orobica, che ha comunicato la lista dei calciatori convocati per la gara di Napoli. Ebbene la grande notizia, che fa sorridere, Gasperini, è il recupero di Teun Koompeiners: il centrocampista olandese è presente in lista.

Da capire dunque come Gasperini gestirà Koopmeiners, visto anche il tour de force che aspetta l’Atalanta nelle prossime settimane. Chi invece non farà parte della sfida è il belga Charles De Ketelaere, che non figura in lista. L’ex Milan – anch’esso vittima di un problema fisico subìto in nazionale – verrà risparmiato e punta a ritornare per il match con la Fiorentina in Coppa Italia.

Di seguito l’elenco completo dei convocati:

Adopo, Bakker, Carnesecchi, de Roon, Djimsiti, Ederson, Hateboer, Hien, Holm, Kolasinac, Koopmeiners, Lookman, Miranchuk, Musso, Palomino, Pasalic, Rossi, Ruggeri, Scalvini, Scamacca, Toloi, Touré, Zappacosta.

Per quanto riguarda il Napoli, mister Francesco Calzona non può invece essere altrettanto contento. Il talento georgiano Khvicha Kvaratskhelia non sarà infatti della sfida. Il problema subito in nazionale – nel match di qualificazione a EURO 2024 contro la Grecia – non ha permesso all’attaccante di svolgere l’allenamento odierno con la squadra, ciò vuol dire che non sarà rischiato. Il Napoli punterà a recuperare il proprio numero 77 per la prossima gara di campionato, ovvero quella in trasferta contro il Monza.