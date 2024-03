Salernitana verso la retrocessione: la “colpa” è anche del Napoli!

La Salernitana si avvicina sempre di più alla retrocessione in Serie B, la “colpa” potrebbe anche essere del Napoli.

Questa stagione di campionato sicuramente non si sta rivelando tra i migliori per il Napoli, ma non è l’unica squadra a viverla così. Infatti c’è chi sta soffrendo maggiormente e sta lottando per la salvezza, come ad esempio la Salernitana. Attualmente, il club campano si trova all’ultimo posto della classifica con soli 14 punti e con ben 9 punti di distacco dal Sassuolo quart’ultimo. Per evitare la retrocessione in Serie B servirà una vera e propria impresa. Eppure, c’è chi afferma che questa caduta sia dovuta anche per “colpa” della società partenopea.

Sousa al Napoli, svelati i contatti dal presidente della Salernitana

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha parlato del dialogo tra l’ex tecnico dei granata, Paulo Sousa e il Napoli. Secondo quanto confermato – dopo le indiscrezioni estive -, il tecnico portoghese avrebbe avuto contatti con il club partenopeo durante la scorsa estate. Il motivo che l’avrebbe spinto a verso gli azzurri è il fatto che Sousa ambiva ad allenare una squadra di una certa caratura. Eppure l’incontro avuto con il presidente Aurelio De Laurentiis non è andato a buon fine. Qualcosa l’avrebbe fatto tornare indietro, ma a quel punto il portoghese non era più abbastanza motivato per allenare il club granata.

Ecco quanto evidenziato dall’intervista al presidente Iervolino:

“A Nicola ho fatto un grande torto, inutile girarci attorno, è il mio cruccio. Sousa è il migliore tecnico che abbia mai incontrato, intelligentissimo. Ma quest’anno ambiva a qualcosa di più importante, ci siamo anche dati un momento per riflettere, lui parlò con il Napoli, poi è tornato ma non era abbastanza motivato“.

Secondo l’attuale presidente della Salernitana, Paulo Sousa è un grande allenatore e sicuramente uno dei migliori avuti sulla panchina. Ma questa sua voglia di puntare in alto l’ha fatto allontanare definitivamente dalla Salernitana. Forse, se fosse rimasto ancora un po’ ad allenare la squadra, la situazione sarebbe diversa. Ad oggi il club rischia grosso. I continui cambi in panchina sicuramente hanno contribuito a destabilizzare la squadra, ma di questo passo potrebbe diventare inevitabile la retrocessione in Serie B. Da escludere quindi, un possibile ritorno di Sousa.

Dall’altra parte, invece, il tecnico portoghese potrebbe ritornare di nuovo ad ambire alla panchina azzurra. Sicuramente, per il prossimo campionato, il Napoli avrà bisogno di un nuovo allenatore in panchina. Non a caso il presidente De Laurentiis ha già iniziato a stilare una lista dei nomi che potrebbero occupare questo ruolo. Diversi i tecnici osservati dalla dirigenza partenopea, ma ancora nessuno sembra essere in pole.