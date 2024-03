Napoli quarto in Serie A, quanto guadagna da maglie e ricavi commerciali

Calcio e Finanza ha stilato una classifica dei ricavi commerciali della Serie A nel 2023, che vede la Juve in testa. La quarta posizione del Napoli, dovuta dal successo delle maglie e dall’incremento dei ricavi commerciali, è frutto di una crescita del brand che affonda le radici da molto lontano.

Secondo quanto emerso da un report di Calcio&Finanza sui ricavi commerciali della Serie A nel 2023, che tiene conto anche delle squadre retrocesse in Serie B al termine del campionato dello scorso anno, le cinque squadre italiane che hanno guadagnato di più sono le seguenti: la Juve al primo posto, con 178,9 milioni di euro, seguita da Milan con 127,3 milioni e Inter con 74,5 milioni. Ai piedi del podio il Napoli, con 58,7 milioni. La vera sorpresa è la Cremonese, quinta, nonostante la retrocessione, con 49,1 milioni (frutto della sponsorizzazione della proprietà, ndr). Negli anni, gli azzurri si sono confermati una realtà importante del massimo campionato italiano, non solo per i risultati sportivi, ma anche per la crescita economica del brand.

Napoli, crescita del brand del 275% sotto la gestione De Laurentiis

Football 50, un report del 2023 di Brand Finance, la più importante società di consulenza per la valutazione del brand e degli altri asset intangibili del mondo, ha illustrato come, dal 2011, per il Napoli ci sia stata una crescita economica del 275%. Nel ventennio della gestione De Laurentiis, i ricavi complessivi hanno sfiorato i 3 miliardi di euro. La società ha potenziato la presenza delle partnership globali, attualmente 12, e spinto sulle collaborazioni regionali, per un totale di 22.

Un miglioramento notevole se si considera che erano ferme a 4 fino a poco tempo fa. Grazie agli sponsor di maglia (Msc, Ebay e Upbit), gli azzurri guadagnano 20 milioni a stagione. Un altro fattore chiave è l’autoproduzione del materiale, che permette il controllo diretto della società in tutte le fasi del processo. I ricavi commerciali complessivi, rispetto all’annata precedente di riferimento, sono cresciuti del 40%. L’ultimo tassello da aggiungere è lo stadio, che permetterebbe di sfruttare al massimo tutte le potenzialità raggiunte.

Legge Stadi, come De Laurentiis può acquistare il Maradona

A fornire un assist in tal senso è la legge stadi, che dà la possibilità a chi investe su uno stadio pubblico di acquistarlo. Quindi, il numero uno del Napoli, partecipando in prima persona alla ristrutturazione del Maradona, avrebbe la possibilità di acquisirne la proprietà.

Un momento che potrebbe essere fondamentale, stando a quanto riportato da Calcio&Finanza, potrebbe essere l’incontro tra il sindaco, De Laurentiis e il ministro Raffaele Fitto, titolare della rigenerazione dell’area ex Italsider di Bagnoli, in cui si potrebbero gettare le basi per una collaborazione in cui il protagonista sia lo stadio di Fuorigrotta ed il suo ringiovanimento.