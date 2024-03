Napoli, annunciata la nuova maglia: riferimento al mare (FOTO)

La società lancia l’ultima maglia della stagione con il tricolore sul petto: ecco la casacca che indosseranno gli azzurri in questo finale di stagione.

La cerimonia di presentazione della nuova maglia si sta tenendo presso la Villa D’Angelo Santa Caterina, a via Aniello Falcone. Presenti la style designer Valentina De Laurentiis, figlia del presidente azzurro, che come noto si è occupata dell’auto-produzione delle divise da gara e di abbigliamento tecnico che vengono e verranno indossate dai calciatori del club partenopeo. Non poteva mancare lo speaker Decibel Bellini ed ovviamente anche il Chief Revenue Officer SSC Napoli Tommaso Bianchini con i membri marketing del Napoli.

Quest’ultimo ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla presentazione della nuova maglia: “La quinta maglia sintetizza un po’ tutto: Napoli indirizza la meta verso gli altri porti, verso altri mondi. Il principio valoriale che ci lega a MSC è molto forte. Il Napoli Calcio è un ponte che collega Napoli al resto del mondo grazie alla passione dei propri tifosi. Migliaia di città hanno festeggiato lo scudetto degli azzurri. Napoli vive di inclusione, di contaminazione di musica, di cibo, di architetture. Un presidente unico ci ha permesso tutto ciò, siamo diventati un fashion brand poichè abbiamo recepito le esigenze del mercato e siamo riusciti a cogliere l’occasione. Sarà l’ultima maglia della stagione. Sabato 30 marzo debutterà contro l’Atalanta“.

La presentazione della nuova maglia è stata presieduta anche da Leonardo Massa, Managing Director Italia di MSC Crociere. Presenti alla cerimonia anche i rapper Geolier e Luchè.

Svelata la nuova maglia, ecco di cosa si tratta

Una scelta di marketing strategica che rimane coerente alla decisione presa da Aurelio De Laurentiis nel 2021 quando reputò e per le casse azzurre e per la credibilità del club fondamentale una collaborazione con Emporio Armani. Negli anni le presentazioni di nuove maglie in versione Halloween, San Valentino e Natale hanno riscontrato un buon successo che ha stimolato la società a dare continuità al suo progetto.

Di seguito la nuova maglia che accompagnerà gli azzurri in questo finale di stagione:

Un’ulteriore tappa che unisce MSC e Napoli che collaborano ormai da 12 anni e che, nella corrente annata calcistica, è diventato main sponsor del SSC Napoli. Sono rappresentati i colori del mare, della sabbia: simboli dei viaggiatori che per mare hanno conosciuto il significato dell’inclusione della comprensione di nuove culture, nel pieno rispetto del progetto “From Napoli to the world“.