Verso Napoli-Roma, le probabili formazioni: tante assenze nei giallorossi

Domani alle 18 andrà in scena Napoli-Roma, importante big match per gli azzurri di Francesco Calzona. Le ultime sulle probabili formazioni

Poco più di 24 ore e il Napoli scenderà nuovamente in campo. Questa volta gli azzurri affronteranno la Roma di Daniele De Rossi, totalmente rivitalizzata dall’avvento del Campione del Mondo 2006, in grado di far svoltare i giallorossi.

Francesco Calzona è conscio delle difficoltà annesse a questa partita, amplificate dal momento pessimo degli azzurri. Non a caso, nel corso della conferenza tenutasi ieri in quel di Castel Volturno, l’allenatore calabrese ha richiamato e strigliato i propri giocatori, invitandoli ad assumersi le proprie responsabilità, seppur negando di aver optato per un ritiro punitivo. In questo clima, giungono quindi gli ultimi aggiornamenti circa le probabili formazioni dell’incontro.

Napoli-Roma, le probabili scelte di Calzona

La sconfitta di Empoli ancora brucia, e una vittoria con la Roma in termini di punti e piazzamento non risolverebbe granché, ma quantomeno per ciò che concerne orgoglio e dignità si potrebbe dare un segnale che a questa piazza manca da parecchio.

Con ogni probabilità, non ci dovrebbero essere grandi stravolgimenti nell’undici scelto da Francesco Calzona. Ci sarà il recupero di Mario Rui, espulso con il Frosinone e che tornerà a disposizione, con il portoghese che occuperà la fascia sinistra del quartetto dinanzi ad Alex Meret.

A centrocampo il terzetto composto da Anguissa, Lobotka e Zielinski dovrebbe essere confermato, con Traore destinato ancora una volta alla panchina. Stesso discorso anche per il tridente offensivo, che vedrà Osimhen punta centrale con ai lati Kvaratskhelia e Politano. Insomma, nonostante le prestazioni mediocri del Castellani, Calzona non pare intenzionato a cambiare. Questo l’undici probabile:

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmnai, Jesus, Mario Rui, Lobotka, Anguissa, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. ALL: Francesco Calzona.

Tante assenze per De Rossi, il probabile undici titolare della Roma

Con ogni probabilità Daniele De Rossi si schiererà a specchio. Emergenza in difesa per l’ex centrocampista, che dovrà fare a meno dello squalificato Llorente e degli infortunati Ndicka e Smalling, uscito anzitempo con l’Udinese. A centrocampo mancherà invece per squalifica Paredes, mentre c’è incertezza in merito all’impiego di Romelu Lukaku, ancora a parte in quel di Trigoria, ma che potrebbe strappare una convocazione.

Di seguito, il possibile undici giallorosso:

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Hujsen, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrii; Dybala, Abraham, El Shaarawy. ALL: Daniele De Rossi.

Due squadre che potrebbero offrire un bello spettacolo vista la qualità in campo, ma ovviamente dipenderà tutto dall’atteggiamento, soprattutto in casa Napoli: i tifosi sperano.